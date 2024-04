Chiusura sottopasso centrale di via Cappuccini

PORDENONE – Nella giornata di venerdì 29 marzo scorso, a seguito del distacco di materiale dalla volta, su indicazione dei Vigili del Fuoco è stato chiuso il sottopasso centrale di via Cappuccini, nella direzione via Codafora verso via Cappuccini.

Gli accertamenti successivi effettuati di concerto tra Vigili del fuoco, Tecnici Comunali e Tecnici incaricati dalla Società RFI, hanno consentito di accertare che si rendono necessari lavori di consolidamento del sottopasso nella parte centrale.

Sono lavori di competenza di RFI, che ha indicato il periodo dal 10 aprile al 17 maggio 2024 per l’esecuzione delle lavorazioni, impegnandosi a fornire ulteriore adeguata segnaletica temporanea per gestire e convogliare l’utenza su percorsi alternativi lungo la viabilità ordinaria cittadina, di concerto anche con l’ordinanza di chiusura per allestimento cantiere.

Al momento, l’Amministrazione comunale ha provveduto ad interdire il transito attraverso la parte centrale del sottopasso interessata dal problema, ponendo un divieto di accesso e un cartello di deviazione a sinistra, fissati a delle transenne, apponendo gli opportuni correttivi alla segnaletica verticale che imponeva l’obbligo di proseguire diritto ed alle lampade semaforiche.

Come richiesto in sede di sopralluogo, si è provveduto a disalimentare i due fari di illuminazione pubblica installati nel sottopasso.

Sino a che i lavori non verranno conclusi e non sarà possibile riaprire il sottopasso, le auto che dal centro devono accedere a via Cappuccini potranno farlo solo provenendo dalla Stazione su via Pola e svoltando a destra.