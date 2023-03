Circolazione stradale per corteo “Vecia Scovassina”

PORDENONE – In occasione dello svolgimento della manifestazione popolare “Processo e rogo de la vecia de mexa quaresima” prevista per giovedì 16 marzo e che prevede la partenza del corteo con il fantoccio della “vecia” verso le ore 19:00 dalla piazza del Municipio, sono stati istituti divieti e limitazioni alla circolazione stradale.

Nello specifico, è istituita la sospensione momentanea della circolazione dalle ore 19:00 alle ore 20:00 e comunque fino al termine necessità, limitatamente al passaggio del corteo, dalla zona antistante la Loggia del Municipio risalendo i corsi Vittorio Emanuele e Garibaldi fino in largo San Giovanni, viale Marconi, via Cavallotti, piazzale Ellero, con arrivo in piazza XX Settembre.

In caso di rinvio della manifestazione per maltempo, la stessa si svolgerà sabato 18 marzo, con le stesse restrizioni applicate.