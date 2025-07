Casa delle attività di Vallenoncello, modello virtuoso per i giovani

PORDENONE – I numeri parlano chiaro e raccontano una storia di successo: la Casa delle attività di Vallenoncello, in via Prata 20, si conferma un modello virtuoso di aggregazione giovanile che sta incidendo in modo positivo sul quartiere e sulla vita di decine di ragazzi.

La relazione intermedia di progetto (aprile 2024-giugno 2025), elaborata dalla cooperativa Ascaretto, evidenzia risultati estremamente positivi. I dati numerici raccolti dimostrano un impatto concreto e significativo sulla comunità di Pordenone, confermando l’efficacia delle azioni intraprese.

L’Assessore Alberto Parigi: “La Casa delle attività è oggi un centro giovani dinamico e ricco di iniziative. L’Amministrazione è presente nei quartieri e questo luogo ne è una testimonianza concreta: dove un tempo c’erano solo le macerie di una vecchia casa popolare, oggi sorge una struttura moderna che promuove formazione, svago, inclusione e socialità. È un risultato importante, ma stiamo continuando a lavorare per ampliare i servizi e coinvolgere un numero sempre maggiore di giovani e di cittadini. Colgo l’occasione per annunciare che a settembre organizzeremo un Open Day, pensato per far conoscere da vicino il centro e l’ampia offerta di attività e servizi a disposizione della comunità di cui daremo notizia prossimamente.”

I numeri

Al 30 giugno 2025, il centro è frequentato abitualmente da 90 minori, di cui 23 in condizione di svantaggio riconosciuto e a rischio dispersione scolastica. A questi si aggiungono 20 adolescenti che hanno partecipato a corsi specifici per la loro fascia d’età, portando il totale degli utenti raggiunti a 110.

Tra aprile 2024 e giugno 2025, sono state realizzate 55 attività strutturate che hanno registrato oltre 800 accessi, un dato che testimonia la vitalità e l’attrattiva del centro.

Nel periodo maggio 2024 – maggio 2025 il servizio di doposcuola e supporto allo studio ha raggiunto 27 utenti di età compresa tra gli 11 e i 15 anni e il 41% dei frequentanti sceglie di rimanere anche per le successive attività di aggregazione, segno tangibile della qualità dei servizi offerti e del clima accogliente creato.

Nel periodo gennaio-maggio 2025, le attività informative-formative rivolte alle famiglie e agli adulti hanno registrato 160 accessi.

La Casa delle attività è il risultato di una solida collaborazione che coinvolge una rete territoriale di 15 partner: Ascaretto Coop. Soc. (ente gestore), Comune di Pordenone, Another World Foundation, Fondazione Opera Sacra Famiglia (OSF), Associazione Pordenone Giovani, diversi istituti scolastici, aziende di eccellenza, Polo Tecnologico di Pordenone, parrocchie, associazioni territoriali, Intercultura Pordenone e Associazione Italiana Dislessia Pordenone.

I servizi proposti

La Casa delle attività propone un ventaglio diversificato di servizi:

Laboratori creativi e formativi come produzione video, workshop di disegno manga, pittura, musica, fotografia e laboratori di teatro-psicomotorio (Associazione Astro), ma anche attività digitali e tecnologiche tra cui incontri con hacker etici e un corso per imparare a creare podcast.

Uscite sul territorio tra cui una gita a Piancavallo, le visite al museo Stephan Zavrel di Sarmede, al Palazzo del Fumetto di Pordenone, presso la Galleria Harry Bertoia di Pordenone e al Museo della Radio di Pasiano.

Eventi sociali, intergenerazionali e aggregativi: tornei sportivi (Torneo dei Borghi, Volley), feste a tema e cene comunitarie, eventi di formazione intergenerazionale tra anziani e giovani.

Doposcuola: un accompagnamento mirato anche nei casi più fragili per il superamento degli esami di licenza media per un totale di 6 ore a settimana con 2/3 operatori dedicati.

Attività per le famiglie e gli adulti: incontri formativi e di dialogo, percorsi sull’educazione alimentare (“Nutriamoci”), sulla gestione emotiva e l’isolamento sociale (“Voci Sommerse”), e sulla corretta gestione del digitale in famiglia (“Media Education”) e lo “Sportello Famiglia” a cura di OSF, che fornisce supporto costante e personalizzato alle famiglie e singolarmente ai genitori e ai ragazzi.

Attività per giovani musicisti e podcasters: grazie anche all’acquisto di attrezzatura specifica, sono stati organizzati corsi di beat making e podcast come primo passo di un progetto pluriennale che prevede la creazione di spazi dedicati anche alle attività musicali.

Orari di apertura

Le aperture dello spazio aggregativo sono gradualmente aumentate, passando da due a 5 aperture settimanali dalla primavera 2024, per un totale di 6 ore settimanali di supporto allo studio e 15 ore settimanali di libera aggregazione e attività strutturate.

Lo spazio aggregativo osserva i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 16:00 alle 19:00, il sabato dalle 15:00 alle 18:00

All’aiuto compiti sono dedicate le giornate di martedì, giovedì e venerdì ore 14:30-16:30 (è preferibile prendere appuntamento)

Come contattare la Casa delle attività

Per avere informazioni sui servizi, gli eventi e le aperture, contattare il numero 351 7043556 o inviare una mail a [email protected]

Per rimanere sempre aggiornati è possibile seguire le pagine social della Casa della attività su Instagram e Facebook.