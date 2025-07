Art & food, anche nel 2025 c’è il sostegno del Comune

PORDENONE – ​”La promozione e valorizzazione del territorio, in tutte le sue espressioni, sono sempre più importanti anche per gli Enti Locali e Pordenone non vuole essere da meno. è proprio per questo che, nell’ambito della nostra politica turistica e culturale, vogliamo promuovere e sostenere l’edizione 2025 di ArtAndFood che rappresenta ormai un tassello fondamentale per esaltare il nostro territorio” così la Vicesindaco Mara Piccin in una nota relativa alla Delibera con cui la Giunta Comunale ha stabilito di sostenere anche per il 2025 la manifestazione ArtAndFood.

“Faremo sì – prosegue Piccin – che anche quest’anno l’iniziativa, giunta alla 6^ edizione, risulti strategica facendola rientrare negli assi di promozione del tavolo del turismo anche alla luce del fatto che sarà supportata da fondi della Camera di Commercio Pordenone-Udine oltre che promossa da PromoTurismo FVG. Queste sinergie faranno in modo di aumentare la risonanza dell’evento che si terrà dal 3 al 5 ottobre e vedrà la presenza di una postazione di degustazione dei prodotti legati al marchio riconosciuto IO SONO FVG. Per gli espositori, cosa da non dimenticare, abbiamo stabilito la massima riduzione consentita relativamente al canone di suolo pubblico”.

L’Amministrazione Comunale, inoltre, farà in modo di avviare altre partnership: “rendendo partecipi – continua la Vicesindaco – anche territori della nostra Provincia e del Friuli Occidentale più in generale mantenendo la sua identità di evento diffuso proposto all’interno di un sistema turistico territoriale coordinato dalla cabina di regia di cui noi siamo parte integrande e attiva. Le date scelte, cosa da non dimenticare, saranno concomitanti con “Le Giornate del Cinema Muto”, altra rappresentazione storica che attira un pubblico internazionale. Così facendo si potrà proporre un’azione di marketing che vada oltre i confini”.

Le fa eco il Sindaco Alessandro Basso, secondo cui “questa forma di turismo, quello enogastronomico, si conferma anno dopo anno uno dei principali motori delle vacanze Made in Italy; un nuovo modo di viaggiare che conquista sempre più appassionati alla ricerca di tradizioni e sapori autentici. Il cibo e le bevande tipiche assumono un ruolo nuovo diventando simboli di un territorio, di una cultura e dei valori legati alla terra e alle proprie radici e, soprattutto per questo, vogliamo investire nella manifestazione”.