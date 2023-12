Circolo stampa: Premio Cigana, la 14^ edizione il 14 dicembre

PORDENONE – Da 12 anni il Circolo della stampa di Pordenone non convocava una conferenza stampa. Ieri mattina ha interrotto questa tradizione soltanto per annunciare alcune novità nell’annuale concorso giornalistico nazionale imperniato sul Friuli Venezia Giulia nei contesti nazionale e internazionale, di cui giovedì prossimo si chiuderà la 14a edizione (2022-2023) e si annuncerà la 15a (2023-2024).

LE NOVITA’. Consistono nell’anticipazione di alcuni destinatari dei riconoscimenti speciali, mentre resteranno segreti i nomi dei finalisti e dei vincitori nelle graduatorie delle cinque Sezioni concorsuali. «Siamo consci di avere condensato molte componenti nella cerimonia delle premiazioni – ha annunciato il presidente Pietro Angelillo, intervenuto con i consiglieri Bruno Cigana, Lucio Leandrin ed Edoardo Fabris – ma dobbiamo anche constatare che incontrarsi a fine anno con sponsor, sostenitori, ospiti e colleghi giornalisti è un evento unico nel rispetto dell’informazione, dei suoi protagonisti e dei destinatari delle notizie. Il Circolo si batte da anni per questi princìpi e si trova a caricare un evento tanto atteso. Di conseguenza, da quest’anno diamo avvio a un “alleggerimento” che qualificherà il nostro messaggio al servizio dell’informazione libera e democratica».

LE CIFRE DI QUESTA EDIZIONE. Partecipanti al concorso (su iscrizione diretta e su segnalazione) 53; finalisti 20, monte premi 10.000 euro per i migliori 12; diplomi e targhe speciali.

Nel prenderne atto, Massimo Drigo, responsabile dell’Ufficio Soci e Comunicazione della Bcc Pordenonese e Monsile (sponsor assieme a Famiglia Cigana, Confartigianato Pordenone, Comuni di Aviano e di San Vito al Tagliamento) ha sottolineato il valore del concorso giornalistico nel panorama del volontariato culturale e sociale, parte storica delle origini del credito cooperativo, assieme al programma di sostegno economico a imprese e famiglie del territorio del Friuli Venezia Giulia e del Veneto.

MENZIONI SPECIALI. Ieri sono stati resi noti innanzitutto i nomi dei destinatari delle “Menzioni

speciali”:

– Testata giornalistica “Il Caffè”, edita dalla Bcc Pordenonese e Monsile, dedicata alle notizie finanziarie e in maniera diffusa al mondo del volontariato culturale e sociale (Targa del Circolo della stampa di Pordenone);

– Giornalista-scrittore: Roberto Reale (Targa del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia);

– Giornalista-scrittore: Giuseppe Ragogna (Sigillo del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia);

– Giornalista-scrittore: Raffaele Cadamuro (Targa della Coldiretti Pordenone).

SOCI ONORARI. Di grande significato anche la scelta dei nuovi Soci Onorari previsti dallo Statuto del Circolo, ai quali l’attestato di nomina sarà consegnato durante la stessa cerimonia di giovedì 14 dicembre:

ANGELO MONTANARI, coordinatore dei corsi dell’Università di Udine nel Polo Universitario di Pordenone.

PAOLO LORIS RAMBALDINI, presidente della Bcc Pordenonese e Monsile.

PAOLO RONCOLETTA, caporedattore servizi giornalistici della Rai del Friuli Venezia Giulia.

DUE EVENTI CONCLUSIVI. La 14a edizione del “Premio Simona Cigana” si concluderà con due eventi: la cerimonia di proclamazione e premiazione dei vincitori, il 14 dicembre, ad Aviano, Palazzo Carraro Menegozzi (apertura alle 10) e il convegno del 18 dicembre, alle ore 18 sulle donne, a Pordenone (ex chiesa di San Francesco, in piazza della Motta) sul tema delle disuguaglianze sociali, culturali, economiche e di genere, ultima delle manifestazioni cittadine in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Il convegno sarà caratterizzato dagli interventi di tre relatrici di alto livello: Valeria Palumbo (giornalista scrittrice, caporedattrice del settimanale Oggi), Guglielmina Cucci (assessora alle Pari opportunità e Politiche sociali di Pordenone), Rosanna Rovere (Presidente delle Camere civili del Triveneto).