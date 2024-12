Comune aderisce a “Bike game…più pedali più vinci”

PORDENONE – È stata deliberata in Giunta l’adesione al progetto “Bike game…più pedali più vinci” per partecipare al Bando “Bici in Comune” in partenariato con il Comune di Porcia.

“Il bando – spiega l’assessore alla Mobilità Lidia Diomede – premia progetti che incentivano la mobilità ciclabile attraverso tre linee di azione: 1) campagna promozionale per l’uso della bicicletta, 2) miglioramento dei percorsi ciclabili, 3) organizzazione di eventi collettivi che promuovano l’uso della bicicletta come stile di vita sano.

Con il Comune di Porcia e alcune associazioni del territorio si è costruita una proposta incentrata su una campagna promozionale interattiva che si struttura come un gioco in cui chi partecipa riceverà delle premialità in base a quanto utilizzerà la bicicletta come mezzo di spostamento, da spendere nelle attività commerciali dei due Comuni.

La coprogettazione con le associazioni e il Comune di Porcia è stata l’occasione per condividere una visione comune che potrà trovare concretezza in questo come in altri progetti anche a prescindere dall’esito del bando.