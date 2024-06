Con il Premio Simona Cigana focus sulle notizie del Friuli V.G.

PORDENONE – Mancano pochi giorni per partecipare alla 15ª edizione del “Premio Simona Cigana”. Il concorso annuale, nazionale, multimediale, multilingue conferma il 30 giugno come termine ultimo per la pubblicazione dei servizi giornalistici che possono essere inviati alla segreteria del Circolo della stampa di Pordenone, ideatore e organizzatore della collaudata iniziativa.

Come negli anni precedenti il termine per la presentazione è il 10 luglio. Entro questa data devoro essere consegnati i lavori pubblicati su testate giornalistiche italiane ed estere tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024.

IL FRIULI VENEZIA GIULIA. Da tempo i servizi stanno arrivando via mail e in raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre cresce l’attesa per capire quali saranno state le scelte degli autori in merito agli argomenti, sempre riferiti al Friuli Venezia Giulia.

Prevarranno i servizi sul piano strettamente locale o quelli di valenza regionale e nazionale ispirati a fatti di questa parte del territorio di NordEst?

Un fatto è certo: come sempre il concorso esprimerà un mosaico di quanto è accaduto in un anno di argomenti della realtà del Friuli Venezia Giulia nel contesto ampio della vita nazionale e internazionale. In effetti sta qui l’originalità della kermesse, ormai citata nei curriculum vitae dei vincitori e considerata tra gli eventi in grado di dare forza alla candidatura di Pordenone come capitale della cultura italiana nel 2027.

NEL NOME DI SIMONA. Altro aspetto da ricordare è l’intitolazione a una giovane giornalista, Simona Cigana (Aviano, 1976-2007), che il Circolo della stampa e la comunità dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia ricordano come eclettica interprete di un’attualità a 360 gradi, tipica dei cronisti più genuini.

La sua figura e il suo lavoro sono stati descritti dai suoi colleghi nel libro “Simona”, pubblicato nel 2021 a cura del Circolo della stampa di Pordenone e della famiglia Cigana. Tra gli obiettivi dell’opera, dimostrare che la giornalista avianese, pur nella sua breve vita, seppe esprimere una mentalità aperta al mondo, senza mai perdere il collegamento con la realtà del proprio territorio di appartenenza.

IL VOTO DEL PUBBLICO. Poiché ciò che i giornalisti affidano ai giornali di carta, alla radio, alla televisione, al web è rivolto senza distinzione ai cittadini, il concorso è aperto anche a quest’ultima categoria. I lettori e gli ascoltatori possono infatti segnalare i servizi che, a loro avviso, sono degni di essere presentati a concorso. È ovvio che gli autori, per regolamento, possono partecipare spontaneamente, ma potranno farlo anche su segnalazione del pubblico al Circolo della stampa.

LE CINQUE CATEGORIE. Il concorso prende in considerazione i reportage appartenenti a cinque categorie: Inchiesta, Sport, Economia/Artigianato, Infortuni sul lavoro, Aviano/Avianese. I premi sono riportati nel Bando/Regolamento pubblicato nel sito www.stampa.pordenone.it

FUORI CONCORSO. Il Bando comprende anche una sezione “Fuori-concorso” sempre con tema il Friuli Venezia Giulia nello stesso arco di tempo di un anno: testate e redazioni di giornali; giornalisti che abbiano pubblicato libri nello stesso arco di tempo 2023-2024; giornalisti che si sono distinti per particolari meriti professionali.

CONTRIBUTO ALL’INFORMAZIONE. Con la 15ª edizione, il “Premio Simona Cigana” propone un libero confronto professionale al di fuori della logica del “premificio” di personaggi scelti soprattutto per fare da richiamo. Quanto agli sponsor e ai patrocinatori, va detto che il loro è un meritorio contributo a ciò che l’informazione esprime in modo genuino, grazie ai valori di libertà e democrazia.