Concerti mensili a Largo Cervignano: dal Pop al Jazz, dal Classico al Musical

PORDENONE – Con il nuovo anno l’Associazione Musicale Gabriel Fauré organizza “Allegro, Andante Moderato e…Largo 2024” la nuova Stagione Musicale in Largo Cervignano con concerti a cadenza mensile che si terranno nella sala prove dell’associazione dove, come lo scorso anno, verrà allestita una pedana per l’esibizione.

La location si è rivelata una sede ideale in cui programmare, provare e attuare i vari progetti musicali che, per occasione si trasformerà in Largo Cervignano Music Hall con 50 posti a sedere.

La Stagione Musicale rientra nel progetto di inclusione e riqualificazione di quest’area della città attraverso una serie di iniziative che coinvolgeranno i residenti di tutte le età e soprattutto i giovani del quartiere, offrendo un appuntamento mensile che avrà la musica come protagonista nelle sue varie forme: dal Pop al Jazz, dal Classico al Musical, con formazioni di professionisti, ensemble amatoriali, noti musicisti e giovani leve.

​Il primo concerto “Musika senza Confini” terrà sabato 27 gennaio alle 20.30 con un duo d’eccezione: Francesca Koka al violino e Nicola Milan alla fisarmonica, musicisti famosi ed apprezzati dal pubblico. Un viaggio in epoche, sensazioni e stili diversi, con la curiosità di un fanciullo inebriato dalla vita.

Ogni brano vive di confronto con ciò che lo precede e la suggestione che prepara per l’ascolto successivo in una ricerca di quelle emozioni profonde che la musica sa dare. Aneddoti, curiosità e simpatiche introduzioni rendono il concerto piacevolmente divulgativo. La data coincide con la Giornata della Memoria e pertanto saranno eseguiti anche alcuni brani per celebrare la ricorrenza.

Il secondo appuntamento si terrà sabato 17 febbraio alle 21.00 con il concerto “Semplicemente Lelio” del Luttazzi Trio, dedicato alla figura del grande Lelio Luttazzi, noto al grande pubblico per l’ironia dei suoi brani scritti in un delicato equilibrio tra la canzone italiana, la canzone popolare e lo swing preveniente da oltreoceano. La sua musica non solo ha scalato le classifiche, ma ha trovato anche un felice connubio con la televisione e il cinema.

Il trio, composto da Francesco De Luisa al pianoforte, Alessandro Turchet al contrabbasso e Jacopo Zanette alla batteria, traccerà una panoramica di tutte queste strade musicali che Luttazzi ha percorso, dalle hit alla musica da film, dandone una fresca rilettura, seppur con grande rispetto per la trazione ed il jazz di cui Lelio era molto affezionato.

La Stagione Allegro, Andante, Moderato e… Largo 2024 è organizzata in collaborazione e con il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia e del Comune di Pordenone. Data la capienza limitata è consigliata la prenotazione sul sito www.assogf.com oppure mandando una mail all’indirizzo: [email protected] .

