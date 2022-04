Consorzio Pordenone Turismo, De Felice nuovo presidente

PORDENONE – Francesco De Felice, titolare del Best Western Park Hotel di Pordenone, è il nuovo presidente del Consorzio Pordenone Turismo. Subentra a Sergio Lucchetta che rimane nell’organismo in qualità di past president.

La nomina nei giorni scorsi nella sede dell’Ascom-Confcommercio dove opera con due funzionarie il Consorzio. De Felice sarà affiancato nel nuovo impegno da quattro consiglieri: Gianpiero Zanolin del Palace hotel Moderno, nonchè presidente di Federalberghi e da Giovanna Santin (hotel Santin) di Pordenone, Simone Bianchini (hotel Patriarca di San Vito al Tagliamento), Federico Mariutti dell’osteria Turlonia di Fiume Veneto. Nel direttivo anche il direttore dell’Ascom, Luca Penna, che avrà funzioni di consigliere tecnico.

Fra gli obiettivi del neo presidente De Felice, che si è congratulato con Lucchetta per l’impegno svolto in questi anni nel promozionare ad ogni livello la struttura consortile, la creazione di gruppi di lavoro che in maniera sinergica dovranno collaborare con l’amministrazione del capoluogo e attivamente anche con gli enti e organismi che rappresentano il territorio del Friuli occidentale.

Nella foto: il nuovo direttivo con il presidente De Felice (ultimo a destra)