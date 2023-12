Controlli serrati Polizia locale per il contrasto a incidenti

PORDENONE – Nelle notti di venerdì 1 e sabato 2 dicembre, il corpo di Polizia locale del distretto Friuli Occidentale, ha dato corso ai primi due servizi di controllo per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti.

Dalle 22 alle 2 sono stati predisposti posti di controllo, assistiti da due ambulanze per ogni notte, che hanno viste impegnate un totale di 8 pattuglie automontate coordinate dal commissario capo Candido, nella serata di venerdì, e dal Comandante Zorzetto il sabato.

Sono stati controllati in totale 75 veicoli ed i relativi conducenti che hanno condotto all’accertamento di 4 casi di circolazione in stato di ebbrezza alcolica con relativo ritiro per sospensione della patente di guida, ed un caso di violazione dell’articolo 186-bis (neopatentato con tasto alcolemico superiore allo zero assoluto).

Nei controlli sono state accettate anche violazioni amministrative varie altre norme del codice della strada. I servizi proseguiranno ancora in altre notti del mese di dicembre al fine di evitare che momento di gioia e festa possano trasformarsi in tragedia lungo le nostre strade.