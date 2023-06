Cordoglio del Circolo della Stampa per la morte di Lorenzo Marchiori

PORDENONE – Il Circolo della Stampa di Pordenone esprime il suo cordoglio per la morte di Lorenzo Marchiori, della redazione pordenonese de Il Gazzettino. Traccia inoltre un breve profilo del collega che nella sua breve vita ha dimostrato qualità umane e professionali non comuni.

«Lorenzo Marchiori s’imponeva – commenta il presidente Pietro Angelillo – per intelligenza e ironia, doti che gli hanno procurato un gradimento diffuso, dimostrato anche quando egli ha dato al Circolo della Stampa il suo apporto di relatore ai nostri convegni, soprattutto quelli relativi ai problemi di fondo della società, particolarmente quelli dei giovani. Le comunità dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, assieme al pubblico dei lettori, sentiranno la sua mancanza. Esprimiamo alla famiglia e ai colleghi de Il Gazzettino, le nostre condoglianze”.

«Abbiamo perso un giornalista di talento, capace come pochi di muoversi tra tematiche diverse, dalla politica alla cultura e allo sport – sono le parole del direttore del Gazzettino, Roberto Papetti -. Forse a qualcuno talvolta è apparso un collega un po’ rigido, io penso che in realtà fosse rigoroso. Che è una qualità non comune. Ho seguito con dolore la tragica evoluzione della sua malattia, l’ultima volta che ci siamo parlati abbiamo discusso del suo ritorno al lavoro. Purtroppo è durato pochissimi giorni».

Condoglianze alla famiglia anche dalla redazione di pordenoneoggi.

Foto de Il Gazzettino.