Dal bilancio 758 mila euro a favore delle Politiche giovanili

PORDENONE – Durante l’ultimo Consiglio comunale è stata presentata una manovra di bilancio che interviene su vari settori. Uno molto importante e caro all’Amministrazione è quello relativo ai giovani.

Infatti vengono stanziati 758 mila euro che serviranno al Comune per realizzare diversi progetti a favore dei ragazzi: dall’apertura di un’aula studio per gli studenti universitari nell’area di piazza Risorgimento, all’attivazione di nuovi progetti imprenditoriali, dal potenziamento delle iniziative per i giovani che non studiano né lavorano (i cosiddetti NEET che si trovano in un pericoloso limbo) a cui vengono offerte possibilità di aggregazione e orientamento allo studio o al lavoro, fino alla creazione di sportelli digitali che saranno gestiti dai ragazzi delle 5° superiori e dagli universitari, che scenderanno in campo per aiutare i cittadini – soprattutto i meno giovani – che incontrano difficoltà nell’utilizzo delle nuove tecnologie e dei servizi digitali di tutti i giorni.

​«Dei giovani si parla tanto e forse anche troppo – sottolinea l’assessore alle politiche giovanili Alberto Parigi – senza però concludere molto all’atto pratico. Credo che questi interventi che realizzeremo siano estremamente concreti in termini di servizi, iniziative e strutture, e sono ancora più preziosi dal momento che partono proprio dalle richieste e dalle esigenze dei nostri ragazzi».

​Se da un lato si riscontra un irrigidimento dell’inverno demografico, dall’altro si assiste all’invecchiamento della popolazione e tutto ciò comporterà nel prossimo futuro uno spostamento del Bilancio a favore degli anziani, per garantire servizi in linea con le loro esigenze.

E questo potrebbe generare il rischio concreto di scordarsi delle giovani generazioni, leve su cui è necessario agire per consentire lo sviluppo di Pordenone e mantenere alti gli standard qualitativi della nostra città.

​«Per questo – spiega il sindaco Alessandro Ciriani – abbiamo investito in maniera crescente e cospicua a favore dei ragazzi, soprattutto ponendo attenzione al capitale umano, alla formazione, al miglioramento delle loro condizioni di vita, affinché possano trovare in questa città il luogo ideale in cui vivere e lavorare. Gli investimenti a favore dell’Università, degli Istituti Superiori, dell’Alta formazione e delle scuole sono tutti elementi essenziali per consentire ai ragazzi di poter trovare nell’immediato uno sbocco occupazionale, avendo a disposizione un’intera città e i suoi servizi».