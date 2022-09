Danneggiamento e atti vandalici all’ex Gatanegra. Querela del Comune

PORDENONE – Lo scorso 26 luglio la Polizia locale di Pordenone ha compiuto un intervento sull’edificio comunale di via Pirandello a Villanova noto come ex Gatanegra, riscontrando che la porta d’ingresso risultava divelta e la vetrata della stessa era stata frantumata.

L’edificio era stato sigillato con nastro bicolore pochi giorni prima dagli operai comunali e all’interno, ove erano conservati mobilia e suppellettili, erano ammassati rifiuti di vario genere, sporcizia ed escrementi, e si potevano tristemente osservare i vari atti vandalici compiuti da ignoti.

Immediatamente avvisata, l’amministrazione comunale, nella persona del dirigente di settore dott. Ivo Rinaldi e su impulso dell’assessore alla sicurezza Emanuele Loperfido, ha sporto querela che è stata regolarmente depositata presso la Procura della Repubblica.

La querela è stata presentata per danneggiamento, violazione di domicilio in forma aggravata e invasione di terreni. Attualmente la Polizia locale sta effettuando le indagini per rintracciare coloro che hanno commesso questi atti vandalici.

Interviene l’assessore Loperfido: «Ringrazio il vice commissario Candido e i suoi agenti che sono intervenuti in questa vicenda con prontezza e hanno fornito all’amministrazione le informazioni per poter procedere con la querela. Invito tutti i cittadini a contattare immediatamente il Comando di Polizia per segnalare ogni situazione simile perché per noi la proprietà, che sia pubblica o privata, è sacra va sempre salvaguardata».