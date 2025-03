Dedica 2025, le trasferte a Venezia e Udine, il film a Pordenone

PORDENONE – La 31ma edizione del festival Dedica continua il suo viaggio culturale con nuovi eventi e incontri che ne qualificano ulteriormente il prestigio. In questi giorni, si sposta a Venezia e Udine, dove il protagonista di questa edizione, lo scrittore iraniano Kader Abdolah, sarà ospite del mondo accademico per due importanti incontri. Nel frattempo, a Pordenone, martedì 18, il pubblico potrà approfondire la storia dell’autore attraverso il documentario “Getting Older is Wonderful,” a Cinemazero.

DEDICA UNIVERSITÀ: IL PRESTIGIO DEL DIALOGO ACCADEMICO

Dedica conferma e rafforza il legame con le istituzioni accademiche con due appuntamenti.

Martedì 18 marzo, alle 11.30, Kader Abdolah sarà ospite dell’Università Ca’ Foscari di Venezia per una conversazione introdotta da Flavio Gregori, docente di Letteratura inglese e direttore del festival Incroci di Civiltà. Il giorno successivo, mercoledì 19 marzo, alle 10.30, lo scrittore dialogherà con Lucia Fiorella, docente di letteratura inglese nell’Università degli studi di Udine (ingresso aperto al pubblico fino a esaurimento posti).

Incontri che offrono un’opportunità unica per approfondire il pensiero e l’esperienza di Abdolah, esule iraniano che ha trovato nella scrittura un ponte verso l’integrazione e il riconoscimento culturale.

IL FIRMACOPIE A UDINE

Mercoledì 19 marzo, alle 16.30, Kader Abdolah sarà inoltre presente alla libreria Feltrinelli di Udine (Galleria Bardelli) per un firmacopie, un’occasione speciale per incontrare il pubblico e firmare le copie dei suoi libri.

A CINEMAZERO LA PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO SULLA VITA DI KADER ABDOLAH, PRESENTE IN SALA

A completare il quadro degli eventi, martedì 18 marzo alle 20.45, Cinemazero di Pordenone ospita la proiezione del documentario Getting Older is Wonderful, diretto da Fabrizio Polpettini. Il film ripercorre la storia di Kader Abdolah, dalla fuga dall’Iran fino all’affermazione come scrittore nei Paesi Bassi, dove il suo romanzo La casa della moschea è stato votato come il secondo miglior libro mai scritto in olandese. Alla proiezione saranno presenti il regista Fabrizio Polpettini, il responsabile eventi e archivi di Cinemazero Riccardo Costantini e lo stesso Kader Abdolah, che introdurranno il film.

Polpettini, nato a Roma da madre francese e padre italiano, ha studiato arti visive e scienze ambientali a Milano, produzione cinematografica a Parigi e regia di documentari in Corsica. Attivo come produttore e regista a Marsiglia, ha fondato la casa di produzione La Bête, specializzata in documentari creativi.

Un’occasione per conoscere più da vicino la vita di un uomo che, come lui stesso afferma, ha sempre avuto bisogno di “una luce in fondo al tunnel” e che ha trovato nella scrittura la chiave per una nuova esistenza.

