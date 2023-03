Dedica, al via sabato 19 la 29^ edizione con de Kerangal

PORDENONE – Con il primo incontro fra il pubblico e l’autrice – atteso alle 16.30 nel teatro Verdi di Pordenone – prende domani il via domani, sabato 18. Marzo, la 29.edizione del festival Dedica 2023, organizzato dall’associazione culturale Thesis di Pordenone, apripista in regione dei grandi festival culturali. In otto giorni e attraverso 12 appuntamenti, fra libri, teatro, cinema e musica, approfondirà la letteratura di Maylis de Kerangal, francese, una delle maggiori scrittrici contemporanee, autrice nel 2015 del romanzo tradotto in tutto il mondo “Riparare i viventi”.

La rassegna, che è curata da Claudio Cattaruzza, e per la sua caratteristica – l’approfondimento a 360 gradi dell’opera di un autore internazionale – rappresenta un unicum nel panorama del festival culturali italiani, come da tradizione sarà aperta da una conversazione con l’autrice, affidata alla scrittrice Federica Manzon, preceduta dalla consegna a de Kerangal da parte del Comune del prestigioso riconoscimento del Sigillo della città.

Intanto cresce l’attesa per il festival, alcuni degli eventi sono già sold out, nelle librerie della città i romanzi dell’autrice vanno a ruba e sono continue le richieste all’ufficio del festival di persone che a vario titolo vorrebbero incontrare la scrittrice. Si prevede dunque un grande afflusso anche quest’anno, a conferma dell’interesse che la rassegna suscita e della sua capacità di aver costruito nel tempo un pubblico di lettori attenti e curiosi, come per altro sottolineano sempre gli scrittori protagonisti quando si congedano dall’intensa settimana loro riservata.

Maylis de Kerangal arriverà da Parigi venerdì in tarda serata. “Sono emozionata e fiera e non vedo l’ora di tornare in Italia – ha dichiarato– a Dedica mi aspetta una settimana interessante, incontrerò lettori, teenager e studenti, diversi pubblici e fasce d’età da cui mi aspetto letture anche divergenti. La vita di un libro è legata alla sua possibilità di attraversare i confini sconfiggendo l’oblio del tempo…”.

La scrittrice sarà presente a tutti gli appuntamenti del festival – fino a sabato 25 il programma ne presenta uno o più al giorno – costruiti attorno alla sua opera, affiancata da ospiti provenienti dal mondo accademico, della musica, del teatro, della letteratura. Oltre che di Pordenone sarà ospite, con il festival Dedica, delle Università di Venezia, Udine e Klagenfurt e di numerose iniziative rivolte ai più giovani del percorso Dedica scuola- è infatti attesa da 1220 bambini delle scuole primarie di Pordenone e provincia che stanno seguendo 37 laboratori di educazione alla lettura e da 600 studenti delle scuole superiori che hanno prodotto ben 163 elaborati studiando la sua opera.

Fra gli eventi in programma ci sono le letture teatrali con interpreti della scena come Lucilla Giagnoni e Simonetta Solder (rispettivamente lunedì 20 marzo alle 20.45 con “Lampedusa” e giovedì 23 marzo alle 20.45 con “Voci”, tratti dai libri dell’autrice), l’anteprima nazionale, del nuovo romanzo “Fuga a Est” (Feltrinelli), che de Kerangal presenterà assieme al giornalista e scrittore Paolo Di Paolo mercoledì alle 20.45.

E poi la mostra fotografica “Amuri di petra. Lampedusa, l’isola che c’è”, di Mara Fella che sarà inaugurata domenica 19 marzo alle 11 nella biblioteca civica di Pordenone e il concerto finale (sabato 25 marzo alle 20.45, al Capitol di Pordenone) con Cascadeur, compositore e pianista francese, per la prima volta in Italia.

Per informazioni: www.dedicafestival.it

Foto di Basso Cannarsa.