Dedica sceglie il cinema per il best seller “Riparare i viventi”

PORDENONE – È il momento di “Riparare i viventi”, al festival Dedica, storia forte e commovente, forse il libro più duro e struggente mai scritto sul tema del trapianto degli organi, best seller tradotto in 60 Paesi che ha fatto conoscere Maylis de Kerangal nel mondo.

Il festival in corso a Pordenone, che com’è noto declina l’opera dell’autore protagonista in varie espressioni artistiche, ha scelto il cinema in questo caso e dunque l’omonimo film di Katell Quillévéré del 2016, con Emmanuelle Seigner, che sarà presentato martedì 21 marzo a Cinemazero di Pordenone, alle 20.45.

La proiezione sarà accompagnata dal commento e dalle considerazioni di Maylis de Kerangal, affiancata per l’occasione da Paolo Di Paolo, giornalista, scrittore e conduttore su Rai Radio 3 del programma “La lingua batte”. Tre adolescenti praticano surf al levar del giorno. Qualche ora dopo, sulla via del ritorno, hanno un incidente. Simon è in stato di morte cerebrale quando arriva in ospedale e i genitori devono confrontarsi con l’ipotesi

di donare i suoi organi.

Seppure sopraffatti dal dolore, accettano la donazione. Il suo cuore darà nuova speranza a una donna ricoverata in un ospedale di Parigi, in attesa di trapianto, che non saprà mai nulla del provvidenziale salvatore… (ingresso gratuito, posto numerato, con prenotazione online su www.cinemazero.18tickets.it ).

Oggi è anche il giorno del primo appuntamento universitario per l’autrice e per il festival.

Da alcuni anni, a suggello della qualità della proposta, il mondo accademico ha sposato Dedica e anche per il 2023 sono tre gli atenei che hanno concesso il loro patrocinio al festival, ospitando alcuni incontri (aperti anche al pubblico) con Maylis de Kerangal: la prima delle conversazioni con l’autrice si terrà nell’Università degli Studi di Udine domani, martedì 21 marzo, alle 10.30, a palazzo Antonini, condotta da Alessandra Ferraro, docente di Letteratura francese e letterature francofone.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

