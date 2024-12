Disabilità, siglato in Municipio l’Atto di Intesa

PORDENONE – È stato siglato in Municipio a Pordenone dai presidenti delle Assemblee dei sindaci degli Ambiti Territoriali Sociali di Area Vasta l’Atto di Intesa tra gli stessi e l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, volto alla definizione del passaggio di competenze degli interventi e dei servizi relativi alla disabilità, così come stabilito dalla legge regionale 16/22.

Presenti Guglielmina Cucci per l’Ambito del Noncello, Alberto Bernava per l’Ambito Tagliamento, Carlo Spagnol per l’Ambito Livenza Cansiglio Cavallo, Massimo Piccini per l’Ambito Sile Meduna e Giuliano Cescutti per l’Ambito Valli e Dolomiti Friulane.

«Si tratta di un atto necessario per ottemperare al riordino del sistema sociosanitario per la disabilità – spiega Guglielmina Cucci- a garanzia della continuità dei servizi in essere e per gestire il passaggio di competenze attraverso un graduale processo di transizione, in un sistema complesso che vede come soggetti protagonisti i Comuni, gli Ambiti Territoriali e l’Azienda Sanitaria.

Con questo Atto di Intesa, per il quale ragioniamo in termini di Area Vasta, entriamo nel vivo di questo processo grazie a una programmazione condivisa. Un atto amministrativo che rafforza l’attenzione all’area della disabilità, secondo la rinnovata normativa regionale e nazionale, che mettono al centro la persona e i suoi diritti, dando ascolto ai suoi bisogni, ai suoi desideri e alle sue attitudini, favorendo l’autonomia e l’indipendenza».

Il documento si focalizza in particolare sui progetti di abitare alternativi alle strutture residenziali, con particolare evidenza dei progetti di vita indipendente, sul tema dei trasporti funzionali alla fruizione dei servizi semiresidenziali e sul tema della compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi.

Il primo step del cronoprogramma sarà a gennaio con la costituzione del gruppo di lavoro, che avrà il compito di istruire un progetto di fattibilità per il trasferimento delle competenze gestionali, contabili e socioeducative della rete dei servizi di abitare.