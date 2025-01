Distribuzione nuovi calendari Gea raccolta rifiuti

​PORDENONE – È iniziata ieri e si concluderà nei prossimi giorni la distribuzione dei nuovi calendari 2025 per la raccolta rifiuti a Pordenone. Nel frattempo, chiunque può consultare il calendario online sia sul sito www.gea-pn.it che sull’app My GEA, scaricandolo in formato digitale.

Il mese di gennaio 2025 era già stato incluso nel calendario 2024, quindi i cittadini vi possono trovare tutte le indicazioni necessarie per i ritiri del mese in corso.

In merito alla raccolta, dal 1° febbraio entreranno in vigore alcune modifiche riguardanti esclusivamente la ZONA VERDE NORD di Pordenone, al fine di ottimizzare il servizio di raccolta.

​In questa zona la raccolta della plastica sarà effettuata il lunedì (anziché il martedì) pertanto i contenitori dovranno essere esposti la sera della domenica.

​Anche la raccolta della carta subirà una modifica e sarà effettuata il martedì (anziché il giovedì). Il contenitore della carta andrà quindi esposto la sera del lunedì.

GEA invita tutti gli utenti a consultare i nuovi calendari e ricorda l’importanza di rispettare le tempistiche di esposizione dei contenitori per favorire un servizio puntuale e ordinato. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il servizio clienti di GEA (tel. 0434.504711 e 800.501077 lun-ven ore 9-13, lun e giov 14-17) o visitare il sito www.gea-pn.it .

