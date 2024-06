Dodicesimo Galà di Musica e Solidarietà al Verdi l’11 giugno

PORDENONE – Il Lions club Pordenone Naonis e il club Satellite Musica con il patrocinio del Comune l’11 giugno alle ore 20.30, organizzano il dodicesimo Galà di Musica e Solidarietà al Teatro Comunale G. Verdi di Pordenone, la tradizionale serata di gala dal titolo “Apre il Barrock, dal barocco all’intelligenza artificiale”.

L’evento è coordinato dal direttore artistico Gianni Fassetta in collaborazione con le associazioni musicali: Ensemble Armonia Aps, Fadiesis, Circolo Culturale Giuseppe Verdi, Farandola, Altoliventina e Scuola di musica “Città di Cordenons”.

Partecipano all’evento giovani artisti e professionisti uniti nell’intento di offrire la loro passione musicale e le loro competenze in campo artistico con lo spirito della solidarietà.

Una serata i cui proventi permetteranno la realizzazione di un’accogliente sala d’attesa della radioterapia pediatrica del Cro di Aviano, in collaborazione con la Fondazione Lions clubs International.

“Apre il Barrock”, la musica di consumo per la gente dal XVIII al XXI secolo, da Handel a Goldrake è un volo nella storia della musica, uno spettacolo che permetterà attraverso alcuni brani musicali di percorrere alcuni secoli e di scoprire anche le tecnologiche moderne.

Influenze musicali apparentemente distanti tra loro animeranno la serata con diversi brani: “Asa Branca” di Luiz Gonzaga, Rosinha de Valença, “Heroes” di David Bowie, “Blitzkrieg”dei Ramones, arie barocche “Agitata infida flatu” di Antonio Vivaldi e “Lascia la spina, cogli la rosa” di Georg Friedrich Haendel, per continuare con “Killing me softly” di Charles Fox, Norman Gimbel, Lori Lieberman, “Easy” dei Commodores, “Vorrei comprare una strada”dei New Trolls, “Senza orario senza bandiera”di Fabrizio De Andrè, “Figure di cartone”de Le Orme, “Jesahel” dei Delirium, “Ufo Robot” di Actarus.

Inoltre, il direttore artistico Gianni Fassetta e i musicisti si confronteranno in un dialogo che richiama il “Concerto Grosso” dove due diverse entità strumentali interagiscono fondendosi e contaminandosi attraverso una varietà di effetti sonori e in ultimo “A little rock suite” di Valter Poles concluderà la serata.

Per il Lions club Pordenone Naonis questa iniziativa è importante perché dimostra come il linguaggio artistico e la sinergia con le istituzioni, le associazioni, le aziende e i cittadini possano insieme promuovere la cultura della solidarietà per meglio servire la comunità.

Diversi sono infatti i sostenitori, le associazioni di volontariato locali e gli amici dei Lions che hanno garantito il sold aut del Teatro Verdi: Fondazione Mediolanum, Ars Distribuzione, Dhf Italia, Sorelle Ramonda Abbigliamento, Realcable, Ricci Group, Tecfor, Associazione Famiglie Diabetici della Provincia di Pordenone, Il Capitello, Croce Rossa Italiana, Fidapa, Inner Wheel club di Pordenone, Rotary Club di Pordenone, Soroptimist Internazional Club di Pordenone.

Chi desidera sostenere il progetto per realizzare un’accogliente sala d’attesa della radioterapia pediatrica del Cro di Aviano, può donare al: Lions club Pordenone Naonis C/C N.63388583 IBAN 29 W 01030 12500 000063388583