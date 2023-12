Donati dal Lions Club Pn Naonis buoni spesa Coop alle famiglie con minori

PORDENONE – Sono stati consegnati nelle mani dell’Assessora Guglielmina Cucci e della funzionaria Donatella Miniutti i buoni spesa del Lions club Pordenone Naonis spesa da consegnare alle famiglie per consentire l’acquisto di beni alimentari e generi di prima necessità. A fare le veci del presidente e del direttivo il tesoriere Luca Licata, e il consigliere Giovanni Muzzatti.

“I buoni spesa saranno consegnati alle famiglie pordenonesi dai Servizi Sociali – ha precisato Luca Licata – tenendo conto dei criteri individuati dal consiglio direttivo del Lions, per cui è richiesto che nel nucleo familiare ci siano dei minori, che l’Isee sia inferiore o uguale a 10 mila euro e che ci sia la valutazione professionale dell’assistente sociale delle condizioni della famiglia”.

La donazione ha un valore di 2195,00 euro, fa seguito a quella già effettuata ad aprile, ed è il frutto della solidarietà delle aziende e dei cittadini pordenonesi che hanno continuato a donare per tutto l’anno anche dopo aver sostenuto e partecipato al galà di musica e solidarietà “Cinema emozioni in musica “.

“Il Lions Club Pordenone Naonis – sottolinea Cucci – da sempre ci affianca con azioni di solidarietà e supporto concreto, laddove c’è maggior bisogno, con disponibilità e generosità, affiancandosi ai Servizi Sociali nell’individuazione e nella risposta ai bisogni emergenti generati da fragilità o problematiche sociali, in una alleanza sociale. Una presenza proattiva e collaborativa, quanto mai preziosa in un momento di grandi trasformazioni sociali e fronte alle sfide complesse che abbiamo davanti.

Essa contribuisce a rafforzare il tessuto sociale e il senso di comunità, in uno dei suoi punti nevralgici più delicati, quale la famiglia, che è sempre di più al centro dell’azione amministrativa anche grazie al percorso che stiamo intraprendendo per certificarci come Comune Amico della famiglia”.