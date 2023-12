Approvazione bilancio previsione 2024. Conferenza di Ciriani

PORDENONE – ​Il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani e la Giunta hanno presentato in conferenza stampa il Bilancio di previsione approvato durante l’ultimo Consiglio comunale. Le risorse e i fondi intercettati da Europa, Stato e Regione permetteranno di mettere in campo un gran numero di opere per i prossimi anni. Un bilancio che batte 242 milioni di euro e che si andrà ad arricchire di ulteriori investimenti grazie ai nuovi bandi vinti in questi giorni. A mostrare i dati è l’assessore al bilancio Elena Ceolin.

​Alcuni progetti in cantiere per il 2024? Innanzitutto 120 milioni di euro saranno investiti per le opere pubbliche: dal Valle Center (ex Bronx) che ospiterà l’università alla riqualificazione delle scuole (Narvesa, Beato Odorico, Lozer, Grigoletti), dai parcheggi in città all’Ex Birrificio che accoglierà l’ITS Alto Adriatico, dalla riqualificazione di velodromo Bottecchia e Palazzetto alla realizzazione di nuovi impianti sportivi come il Polo Young, dalla sistemazione del Centro anziani di Torre alla nuova casa di riposo a Villanova, immersa nel verde.

​È proprio ad anziani, disabili e alle persone in condizioni di difficoltà che il Comune ha riservato molta attenzione. Infatti, in ambito sociale e socio assistenziale sono stati incrementati di 1 milione e 100 mila euro i fondi per aiutare la parte più fragile della comunità. Tutto ciò per favorire l’inclusione, la coesione e il benessere dalle famiglie. Proprio a loro viene tesa una mano, per quanto riguarda le spese per i servizi di pre, post e doposcuola, di mensa, la retta degli asili nido, per scuolabus e Punti Verdi, che non solo non subiranno aumenti ma saranno per il 73% a carico del Comune.

Sul fronte delle politiche giovanili sono stati intercettati ben 1,5 milioni di euro che andranno a rendere Pordenone più attrattiva, anche grazie all’università e alla formazione superiore. Attenzione e progetti in cantiere per le attività dei Centri giovani e per l’educativa di strada che, grazie alla sinergia tra Comune, associazioni, scuola e famiglia, sta portando dei risultati positivi e incoraggianti nell’accompagnare e sostenere i ragazzi di Pordenone.

Poi, per favorire la loro aggregazione e vivacizzare l’area tra piazza Risorgimento e viale Dante, qui sarà realizzata un’aula studio, alla cui realizzazione sono stati destinati 400 mila euro. La capacità progettuale abbraccia anche la cultura che implementa l’attività dei musei e della biblioteca. Un passo in avanti viene fatto verso la transizione digitale e l’inclusione, soprattutto al museo di Storia Naturale. In programma anche la riqualificazione dell’ex convento di San Francesco.

E poi vanno ricordati i grandi eventi: concerti e rassegne occasione di relazione e svago, ma anche catalizzatori di migliaia di persone che inevitabilmente vanno ad incrementare il turismo in città.

​L’ILIA (ex Imu) diminuisce per dare una boccata d’ossigeno ai commercianti e per valorizzare le proprietà: uno sgravio che vale 500 mila euro sui fabbricati di abitazione, qualora affittati a studenti o a lavoratori temporanei. Inoltre è stato scelto di abbassare per la seconda volta il costo dei parcheggi blu, che passerà da 1,40 a 1,20 €, provvedimento che mira a favorire il commercio in città, venendo incontro anche alle richieste dei cittadini.

Innumerevoli poi i progetti a favore del Verde e della difesa del suolo, primi fra tutti la realizzazione dell’area di via Fratelli Bandiera e della piazza di Borgomeduna, che saranno decostruite per lasciare spazio al verde e a degli spazi aggregativi. Oltre a questi, continuerà la manutenzione dell’area fluviale del Noncello, saranno implementati i percorsi nei parchi cittadini e il cosiddetto “corridoio ecologico”.

In fatto di Sicurezza, è stato potenziato ed ampliato il personale della Polizia Locale, dotato di nuove tecnologie oggi imprescindibili, di un’unità cinofila, di nuove telecamere di videosorveglianza. Entrerà presto in funzione anche il nuovo sistema di videocamere contro l’abbandono dei rifiuti.

Ben 27 milioni sono messi a disposizione per la mobilità: dalle asfaltature e messa in sicurezza delle vie cittadine (il primo lotto interesserà la zona di via Nicoletta, via della Ferriera e la parte nord verso viale Grigoletti, il secondo l’area sopra via Musile, via Pralongo e via Praverde) alle piste ciclabili, dalla realizzazione di parcheggi in struttura a marciapiedi, dalla segnaletica stradale alla necessaria viabilità dell’ospedale.

​Commenta con soddisfazione il sindaco Ciriani: «Un bilancio da 242 milioni, che in questi giorni si sta ulteriormente arricchendo grazie all’assegnazione di nuovi bandi. Sinceramente, nella storia della nostra città non si sono mai viste cifre simili a Pordenone. Tutto destinato a scuole, edifici, università e formazione, viabilità, infrastrutture, interventi manutentivi, servizi sociali ed eventi.

Insomma – continua il sindaco, togliendosi un sassolino dalla scarpa – non ha senso focalizzare continuamente l’attenzione su una cinquantina di alberi, che ancora fanno polemica. Piuttosto guardiamo alla luna, non al dito. Abbiamo piantato e stiamo piantando centinaia di alberi, ma chi agisce strumentalmente e con i paraocchi vuole vedere soltanto quei 50 alberi, che comunque andranno poi ripiantati».