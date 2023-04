Dote famiglia, bonus per centri estivi e altri servizi

PORDENONE – La Regione Fvg ha rinnovato per l’anno 2023 il contributo a rimborso, denominato Dote famiglia, per le spese sostenute dai nuclei familiari residenti in Friuli Venezia Giulia con minori a carico fino a 18 anni, per garantire loro l’accesso ai servizi educativi e per conciliare i tempi di vita familiare e lavorativa dei genitori.

Si potrà quindi presentare domanda al proprio Comune di residenza fino al 31 dicembre per le spese sostenute in tutto il 2023 riguardanti centri estivi, baby sitting, attività ludiche, sportive e culturali e attività di doposcuola, attività sportive, corsi di lingue, ripetizioni, servizi culturali o turistici (come gite scolastiche) e percorsi di educazione artistica e musicale. Le attività devono essere svolte all’interno del territorio regionale.

«Si tratta – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Guglielmina Cucci – di una misura che incentiva la fruizione di prestazioni e servizi di carattere educativo, ludico, configurandosi sia come strumento a contrasto della povertà educativa, sia di supporto alla genitorialità e alla conciliazione dei tempi di vita familiare con quelli lavorativi. La Regione ha pubblicato le linee guida per il 2023 ed è quindi possibile fare domanda sul portale dedicato fino al 31 dicembre.

Nel 2022 abbiamo ricevuto 999 domande per un totale di 626.761 euro. Ad oggi sono state liquidate 701 domande per 435.978 euro e siamo in attesa di ricevere il relativo trasferimento regionale per liquidare l’ultima tranche: 190.783 euro per 298 domande».

Hanno diritto al beneficio esclusivamente i possessori di Carta Famiglia, lo strumento regionale per sostenere i nuclei familiari più deboli, con figli minori a carico e l’indicatore ISEE inferiore o uguale a 30.000 euro.

Un riguardo particolare viene riservato alle donne vittime di violenza: le madri di figli minori a carico inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all’uscita da situazioni di violenza debitamente attestato dal Servizio Sociale dei Comuni o da un Centro antiviolenza o da una Casa rifugio operanti nel territorio del Friuli Venezia Giulia sono esonerate dal presentare l’ISEE.

La domanda di Dote famiglia va presentata una sola volta entro il termine perentorio del 31 dicembre 2023 e dev’essere comprensiva di tutte le spese complessivamente sostenute nel 2023 per tutti i figli minori a carico del nucleo familiare, corredata dalla relativa documentazione giustificativa della spesa sostenuta e dei pagamenti effettuati.

Secondo le disposizioni regionali per l’anno 2023 la misura base di Dote famiglia ammonta a 200 euro per ciascun minore, che raddoppia (400 euro), se il titolare di Carta Famiglia risiede in regione da almeno 5 anni continuativi ed è previsto un bonus di ulteriori 200 euro una tantum per nucleo familiare.

Il contributo è inoltre aumentato di 100 euro se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità.

La Carta Famiglia vale 12 mesi dal momento dell’emissione e va rinnovata annualmente esclusivamente con la modalità online tramite la piattaforma regionale dedicata.

Anche la domanda di Dote famiglia va trasmessa al proprio Comune di residenza esclusivamente in modalità online, attraverso il portale messo a disposizione dalla Regione FVG che ne darà diffusione nelle prossime settimane.

La domanda va fatta un’unica volta all’anno entro il 31 dicembre dell’anno stesso: gli uffici comunali consigliano quindi di conservare tutte le ricevute e la documentazione che attestino le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023.

Per presentare la domanda è necessaria l’autenticazione attraverso SPID – Sistema pubblico di identità digitale, CRS – Carta regionale dei servizi o CIE – Carta d’identità elettronica italiana.

Per dettagli o chiarimenti i cittadini residenti a Pordenone posso contattare lo Sportello sociale scrivendo a [email protected] o chiamando il numero 0434 392680 per fissare un appuntamento.