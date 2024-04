Due incontri su “La Costituzione Italiana ai neo diciottenni”

PORDENONE – Si è svolta questa mattina, 8 aprile, in sala Consiliare in Municipio a Pordenone la presentazione de “La Costituzione Italiana ai neo diciottenni”, due incontri per gli studenti delle scuole cittadine sulla nostra Costituzione che si terranno giovedì 11 aprile e giovedì 30 maggio presso l’Auditorium Concordia, promossi dal Comune di Pordenone e dalla Prefettura, con la collaborazione dall’assessorato all’Istruzione e dell’Ufficio scolastico provinciale e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale.

A presentare questa iniziativa, il presidente del Consiglio comunale Pietro Tropeano, il prefetto Natalino Domenico Manno, la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Giorgia Zucchetto e i due docenti universitari coinvolti negli incontri con i ragazzi. Quest’anno infatti ricomincia il percorso già avviato in passato a Pordenone, a supporto e a completamento di quanto già approfondito dagli studenti durante il programma di Educazione civica nelle scuole, in sinergia con l’Ufficio scolastico provinciale e i docenti delle classi degli istituti.

Questi due momenti di aggiornamento sul significato e sull’attualità della Carta costituzionale si terranno presso l’Auditorium Concordia e sono riservati a quasi 500 alunni di numerosi istituti scolastici di Pordenone. Il primo avrà luogo giovedì 11 aprile alle 10.00 sotto la guida del prof. Dimitri Girotto, docente di Diritto Costituzionale dell’Università degli studi di Udine, mentre il secondo si terrà giovedì 30 maggio alle 10.00 sotto la guida del prof. Paolo Moro, docente di Filosofia del Diritto dell’Università degli studi di Padova.

«Al termine di questo appuntamento – spiega il presidente Tropeano – i neo diciottenni riceveranno una copia della Costituzione, che non intende rappresentare solo un momento formale, ma vuole stimolare le nuove generazioni a riflettere sui contenuti della nostra Carta costituzionale. Inoltre, la data dell’ultimo incontro (il 30 maggio) è stata scelta di proposito poiché vicina al 2 giugno, festa della Repubblica, durante la quale si celebrano valori di uguaglianza, giustizia, pace, rispetto altrui e per l’ambiente. Mi auguro quindi che tale iniziativa venga copiata da altre Amministrazioni del nostro territorio».

«Questa importante azione di promozione – sottolinea il prefetto Manno – intende far sì che i nostri giovani possano conoscere meglio, e con maggiore consapevolezza la nostra Carta costituzionale, sentendosi parte attiva della nostra Repubblica. Per favorire tutto ciò è indispensabile l’impegno delle Amministrazione e delle Forze dell’ordine, ma è necessario che i nostri neo 18enni percepiscano la Costituzione con entusiasmo e sappiano quanto sia fondamentale il loro contributo nella nostra società».

Il progetto è stato subito accolto positivamente anche dall’Ufficio scolastico provinciale poiché nella Costituzione si ritrovano tutti i principi basilari per la società civile.