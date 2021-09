Due mostre dedicate alle Frecce Tricolori. 60° anniversario il 18 e 19 settembre

UDINE – Le Frecce Tricolori e la storia delle acrobazie aeree saranno protagoniste di due esposizioni che tra i mesi di settembre e ottobre interesseranno la città.

Il primo appuntamento, organizzato dall’Irpac, l’Istituto regionale di promozione e animazione culturale, prende il via il primo settembre nell’ex chiesa di San Francesco, con il sostegno della Fondazione Friuli. Sarà intitolato “60 anni con le Frecce Tricolori” e sarà visitabile fino al primo ottobre.

Il secondo coinvolgerà la Galleria Modotti, con il 2° Stormo dell’Aeronautica Militare che proporrà la mostra “La nascita dell’acrobazia aerea collettiva” tra il 15 settembre e il 17 ottobre. A darne notizia, è stato l’assessore alla Cultura Fabrizio Cigolot. “Il Friuli ha visto nascere le prime acrobazie dell’aria – ha ricordato – una tradizione che sarà ripercorsa con le vicende degli uomini e dei mezzi”.

Intanto, L’Aeronautica Militare sta finalizzando l’organizzazione della manifestazione aerea per celebrare il 60° Anniversario della PAN, in programma a Rivolto il 18 e 19 settembre.

Le modalità di svolgimento dell’evento saranno scrupolosamente in linea con le indicazioni delle autorità governative per il contenimento della diffusione del virus nel Paese.

Rispetto ad eventi simili svolti in passato, in questa occasione la partecipazione del pubblico sarà considerevolmente limitata e garantita unicamente dopo aver completato la procedura online di registrazione necessaria per il rilascio del QR code di ingresso. Sarà possibile registrarsi sul sito internet www.freccetricolori60.it a partire dal giorno 2 settembre alle ore 10:00.

A ciascun spettatore registrato sarà inoltre richiesto, prima di accedere in aeroporto, il possesso del Green Pass in corso di validità.

I detentori di QR code di ingresso, che risulteranno sprovvisti di Green Pass, seppur regolarmente registrati, non potranno in nessun modo accedere alla base per assistere all’evento.

La manifestazione aerea sarà trasmessa in diretta TV su RAI 1 il 18 settembre. Inoltre, sarà tramessa in streaming sui canali social ufficiali dell’Aeronautica Militare per entrambe le giornate.

Si invita a consultare costantemente il sito internet www.freccetricolori60.it, il sito ufficiale ed i canali social dell’Aeronautica Militare per rimanere aggiornati su eventuali variazioni dovute al mutare della situazione pandemica.

Foto: Ansa.