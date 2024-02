E’ arrivato in città il Mangiaplastica

PORDENONE – ​Da alcuni giorni, nei pressi del parcheggio dell’Auditorium Concordia in via Interna, è presente un nuovissimo “Mangiaplastica”, un eco-compattatore che consentirà ai cittadini di conferire in modo selettivo le bottiglie in plastica (PET). Il Mangiaplastica entrerà in funzione nei prossimi giorni, al termine delle operazioni di collaudo e il funzionamento sarà garantito da GEA Spa.

​L’utilizzo dell’eco-compattatore è legato a un sistema incentivante. Infatti, dopo aver scaricato sul proprio smartphone l’applicazione dedicata ed essersi registrato, l’utente la dovrà attivare l’app ogni volta che introdurrà le bottiglie nell’eco-compattatore. In questo modo l’app conterà le bottiglie inserite cosicché, al raggiungimento di una soglia punteggio prestabilita, l’utente riceverà in omaggio una borraccia.

​Il Comune di Pordenone per l’acquisto dell’eco-compattatore ha beneficiato di un contributo del Ministero dell’Ambiente e della Transizione Energetica, che ha coperto per intero i costi di fornitura.

La finalità del compattatore è contenere la produzione di rifiuti in plastica e promuovere la raccolta selettiva, migliorando l’intercettazione e il riciclo in un’ottica di economia circolare. Inoltre, la scelta di installare l’eco-compattatore in via Interna, in un punto caratterizzato da un grande passaggio di studenti che si recano nei loro istituti, non è casuale. Intende infatti diffondere anche tra i più giovani un messaggio educativo importante relativo al rispetto per l’ambiente, all’inquinamento causato dalla plastica e sensibilizzare i ragazzi sull’importanza del riciclo.