E’ morto Gabriele Mongiat, amministratore ed esponente di spicco del volontariato

TRAMONTI DI SOTTO – È morto Gabriele Mongiat, 58 anni, consigliere nel comune di Tramonti di Sotto, bidello al Grigoletti di Pordenone, componente del comitato per la strada regionale 552 sicura ed ex presidente della società operaia di Chievolis.

Ieri, 7 dicembre, è stato trovato morto nella sua abitazione di Faidona, nella quale viveva da solo. Aveva problemi di salute che ultimamente si erano aggravati.

Grande il dispiacere e il cordoglio per quanti lo hanno conosciuto e hanno operato al suo fianco non soltanto in ambito amministrativo, ma anche nel volontariato.

Sempre attivo per la sua valle, viene ricordato anche per la battaglia condotta negli ultimi anni per la 552: con gli ex amministratori Roberto Vallar e Roberto Bondio, nel 2015, aveva raccolto mille sottoscrizioni per chiedere la messa in sicurezza dell’area del ponte Racli.

Era amministratore comunale da quasi trent’anni I colleghi e quanti lo hanno conosciuto lo ricordano come una persona buona, che voleva bene alla sua terra, la Val Tramontina.

Parole di cordoglio sono state espresse dal consigliere regionale e comunale Giampaolo Bidoli: “Con lui – ha detto – perdiamo un uomo buono, che tanto si è impegnato per la sua comunità, alla quale era profondamente attaccato. Abbiamo trascorso tanti momenti assieme non soltanto in ambito amministrativo. Lo ricorderemo per la dedizione e l’amore per la Val Tramontina che ha sempre dimostrato”.

Dispiaciuta anche la comunità scolastica. “Oggi – si legge nella circolare diramata nella serata di ieri, 7 dicembre, dal liceo Grigoletti di Pordenone – è mancato Gabriele Mongiat, il nostro burbero ma simpatico e generoso collaboratore storico. È un enorme dispiacere per tutti noi”.

Gabriele è stato vicino anche a questo giornale, “con le tante notizie che ci ha procurato, le telefonate e i messaggi anche a Ferragosto per iniziative che riguardavano la sua amata valle”. La redazione di pordenoneoggi esprime le più sentite condoglianze alla famiglia.