E’ morto l’imprenditore Marco Camuccio: il ricordo di Confindustria AA

PORDENONE – Confindustria Alto Adriatico piange e ricorda con amore Marco Camuccio, 46 anni, co-titolare dell’azienda di famiglia, Premek Hi Tech Srl, Presidente del Gruppo Giovani Industriali di Pordenone dal 2012 al 2015, scomparso precocemente la scorsa notte.

Ne ha dato notizia quest’oggi, «con immenso dolore», a tutti gli associati, il Presidente, Michelangelo Agrusti il quale, a nome della comunità imprenditoriale, per la quale Marco si era speso fin da giovanissimo, si è stretto attorno alla moglie Evelina, al papà Gino, alla mamma Celestina, alla sorella Francesca e ai suoi piccoli bambini.

Dopo la laurea conseguita nel 2002 e un periodo intensivo di studi alla Jonkoping International Business School in Svezia, Marco era entrato definitivamente nell’azienda di famiglia, specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione.

Appreso il mestiere nei diversi reparti produttivi quand’ancora stava studiando, si era dedicato al marketing e alle vendite, tenendo fede alla specializzazione di laurea. Un percorso formativo irrobustitosi con corsi di specializzazione in marketing, tecniche di vendita, organizzazione della produzione e bilancio.

Tutto ciò gli aveva permesso di dedicarsi anima e corpo allo sviluppo commerciale dell’azienda, di cui era diventato responsabile dal 2010. In precedenza, assieme alla sorella Francesca, aveva fondato la Best Srl, società di servizi di marketing e commerciali. Nel 2010, con altri soci, era nata HITT, spin off dell’azienda di famiglia specializzata nel settore medicale.

Marco aveva aderito a Unindustria Pordenone nel 2003 diventando parte attiva del Gruppo giovani imprenditori di cui aveva ricoperto la carica di consigliere dal 2007 e di Presidente nel quadriennio 2012 – 2015. Fiore all’occhiello del suo mandato, la formazione e l’orientamento al mondo del lavoro. Testimonianza più intensa e numericamente importante di questo concetto, il progetto S.T.A.R.S., finalizzato a orientare i giovani studenti alle professioni maggiormente richieste in particolare dal settore produttivo, divulgare la cultura tecnica e quella imprenditoriale.

Marco è stato anche consigliere della Camera di Commercio di Pordenone, oggi Pordenone-Udine, dal 2014 al 2018.