Electrolux: Tomasello (Pd), Fedriga si muova contro spettro crisi

PORDENONE – “Lo spettro dello stato di crisi per Electrolux si staglia all’orizzonte, siamo sempre più vicini all’esaurimento delle 52 settimane di cassa integrazione ordinaria autorizzabili, il mercato è sempre boccheggiante e aumenta la preoccupazione per il futuro di produzione, lavoratori e famiglie. Dobbiamo tornare a richiamare con forza l’attenzione della giunta Fedriga, chiedendo un deciso intervento presso il Governo.

Non c’è colpa più grave del lasciare che le cose accadano, senza aver fatto di tutto per difendere un pezzo fondamentale del nostro sistema industriale. In vista dell’incontro del 31 agosto a Bologna tra i vertici di Electrolux Italia e il sindacato, Fedriga e la sua giunta dovrebbero muoversi e preparare dei passi d’intesa con il Governo”.

Lo afferma il segretario del Pd provinciale del Pordenonese Fausto Tomasello, sulla situazione di Electrolux e in vista del coordinamento nazionale del 31 agosto a Bologna.