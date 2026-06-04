di anni 85
Ne danno il triste annuncio le figlie, i generi, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Venerdì 5 alle ore 16.00 nella chiesa parrocchiale di Corva ove la cara Maria giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Giovedì sera alle ore 18.00 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di Corva.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Maria Polita Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo