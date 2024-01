Electrolux: Tomasello scrive al ministro Ciriani, si attivi

PORDENONE – “Da oltre un anno i sindacati e i rappresentanti del Partito democratico al Parlamento e a tutti i livelli istituzionali, senza esito, chiedono che si indichi una data precisa anche per il tavolo per l’elettrodomestico e che in quella sede il ministro Urso illustri un piano di incentivi per sostenere consumi e produzione.

Ci rivolgiamo dunque a Lei chiedendoLe di esercitare il Suo ruolo assumendosi onere e responsabilità di trasmettere questa urgenza al Governo e segnatamente al Ministero competente”. Lo scrive il segretario del Pd provinciale di Pordenone Fausto Tomasello al ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, in vista dell’incontro, il prossimo 18 gennaio, tra Electrolux e sindacati sugli esuberi annunciati dalla multinazionale degli elettrodomestici.

Il segretario dem, che si rivolge a Ciriani “quale massima carica istituzionale nazionale espressa dal territorio per esprimere profonde preoccupazioni riguardo al futuro dello stabilimento Electrolux di Porcia” gli chiede di “esercitare il suo ruolo assumendosi onere e responsabilità di trasmettere l’urgenza di Electrolux al Governo e segnatamente al Ministero competente”.

Tomasello sottolinea la “delusione” per la “mancanza di incentivi nella manovra finanziaria per il 2024 per sostenere la produzione e rilanciare il settore del bianco” e rileva “con estremo rammarico” il perdurare di un “silenzio dei rappresentanti politici di maggioranza del territorio pordenonese, al punto che perfino in una sede come quella del Consiglio comunale di Pordenone è stato bocciato un ordine del giorno in difesa di Electrolux”.

“Da parte nostra – precisa la lettera – come abbiamo sempre fatto continua senza preclusioni l’impegno a monitorare da vicino la situazione e a contribuire attivamente nella ricerca di soluzioni. Siamo a disposizione – conclude Tomasello – per qualsiasi interlocuzione”.