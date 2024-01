PORDENONE – A causa della pioggia, la serata conclusiva della rassegna natalizia alle Casette in piazza XX Settembre in programma per la sera del 6 gennaio, si terrà invece domenica 7 gennaio dalle 17.00 alle 20.00.

Tutti pronti quindi per ballare e divertirsi sulle note coinvolgenti della migliore musica anni ’80 con la Festa Radio 80 Power e i suoi Djs.