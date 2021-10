Elezioni Comune Pordenone 2021: il 3-4 ottobre si vota nelle palestre. Tutti i seggi

PORDENONE – I seggi elettorali per le elezioni amministrative del Comune di Pordenone saranno trasferiti dalle scuole alle palestre per non bloccare il già difficile avvio dell’anno scolastico. Il 3 e il 4 ottobre, ed è una novità per gli appuntamenti elettorali, i pordenonesi dovranno recarsi nelle palestre cittadine in sostituzione delle tradizionali aule delle scuole. Tutte le informazioni sono reperibili alla pagina web del Comune: www.comune.pordenone.it/seggi.

Questo, il dettaglio delle novità. Gli elettori delle sezioni n. 1, 2, 3, 4 si recheranno nella palestra della scuola elementare Gabelli, in viale Trieste 16; quelli delle sezioni n. 5 e 6 nella palestra dell’Isis Zanussi; quelli delle sezioni 7, 8, 9, 10, 11 e 12 al Palazzetto di hockey e pattinaggio M. Marrone, all’interno dell’ex fiera in via Molinari 37.

Gli elettori della sezione 13 allo stadio di atletica leggera M. Agosti in via San Vito, dietro le tribune; quelli delle sezioni 14 e 15 sempre allo stadio Agosti, ma nello stabile degli spogliatoi, sul lato della ferrovia. Gli elettori delle sezioni 16, 17, 18, 19 e 20, nella palestra della scuola media P. P. Pasolini di Roraigrande, in via Maestri Zanelli e quelli delle sezioni 21, 22 e 23 nella palestra n. 1 del liceo scientifico M. Grigoletti in via Interna. Nella stessa palestra dovranno votare gli elettori delle sezioni 26, 27, 28 e 29. Gli elettori della sezione 30 dovranno recarsi nella palestra n. 1 del Grigoletti, in via Interna; quelli delle sezioni 31, 32, 33 e 34 nella palestra n. 2 del Grigoletti, così come quelli delle sezioni 35, 36, 37 e 38.

Per accedere alle palestre del Grigoletti, si dovrà entrare dall’ingresso posto su via Interna, normalmente chiuso al transito, fra la scuola e la caserma dei vigili del fuoco. Gli elettori delle sezioni 39, 40, 41 e 42 dovranno recarsi nella palestra della scuola elementare De Amicis in via Udine.

Due le sedi che rimangono nella loro collocazione abituale: la sezione 43 conserverà il seggio nell’ex scuola materna di Villanova e i seggi ospedalieri delle sezioni 24 e 25, al servizio dei degenti e dei ricoverati. Gli elettori delle sezioni 44, 45 e 46 dovranno recarsi nella palestra comunale di Villanova, in via Pirandello 35. Gli elettori delle sezioni 47, 48 e 49, nella palestra delle scuole medie Terzo Drusin, nella stessa via.

Gli elettori delle sezioni 50 e 51, infine, dovranno recarsi nello stabile del polisportivo di Vallenoncello in via Valle, dietro le scuole stesse. Verrà inoltre allestito un seggio speciale per consentire ai cittadini che si trovano in situazioni particolari (trattamento domiciliare, quarantena o isolamento fiduciario) legate al Covid-19 l’esercizio di voto a domicilio.