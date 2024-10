Emanuele Loperfido (FdI), sostegno ad approvazione reintroduzione Province in Fvg

PORDENONE – “Si volle scelleratamente correre dietro al populismo e all’antipolitica eliminando le Province. Questo sacrificio è stato il cadavere che qualcuno doveva sventolare per ingraziarsi l’antipolitica galoppante. Furono promessi risparmio, maggiore efficienza e riduzione dei costi in FVG. Non abbiamo avuto nulla di tutto ciò, è stato un totale fallimento e oggi la richiesta formale di ripristino ricevuta dalla regione Friuli Venezia Giulia merita un ravvedimento”.

E’ quanto sottolinea l’on.Emanuele Loperfido

Presidente Fratelli d’Italia Pordenone.

Per Loperfido, la politica oggi “fa un gesto importante: con umiltà riconosce l’errore fatto e con l’approvazione di questo fondamentale provvedimento si dà l’inizio al ripristino delle Province, ridando valore di ente intermedio elettivo, elemento per noi fondamentale, seppur contrastato dal Partito Democratico. Province fondamentale collante fra Comuni e Regioni per dare quelle risposte che sono venute meno, generando disservizi generalizzati e un danno grave per la macchina organizzativa e la percezione di fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Riconoscere questo errore è importante e merita un percorso condiviso: era chiaramente nei nostri programmi elettorali e i cittadini, votandoci, hanno dimostrato di sottoscrivere questo impegno. Ripristinare le Province, come enti elettivi, è un atto di democrazia. Con le Province vogliamo dare risposte ai cittadini, li riavviciniamo alla politica. Ne beneficeranno la manutenzioni di strade, scuole e i servizi. È quanto i cittadini si aspettano da chi eleggono quando vanno a votare”.