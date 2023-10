Enjoy Pordenone with Sicam, dal 17 al 20 ottobre

PORDENONE – SICAM, Salone Internazionale dei Componenti, Accessori e Semilavorati per l’Industria del Mobile, è organizzata da Exposicam a Pordenone, cuore dell’industria del mobile.

Nel 2022 questa fiera ha registrato nella nostra città la partecipazione di 590 espositori provenienti sia dall’Italia che dall’estero, con un tasso di riconferma annuale del 93%. I padiglioni dedicati all’esposizione sono stati 10, su una superficie di 37.500 mq. Il Salone è stato visitato da 8.475 aziende per un totale di oltre 20.000 visitatori provenienti da 115 paesi.

​

Quest’anno SICAM si terrà dal 17 al 20 ottobre e, per accogliere i suoi visitatori, la nostra città organizza Enjoy PORDENONE with SICAM, una serie di eventi collaterali diffusi, all’interno dell’antico centro storico. Se ne è parlato quest’oggi alla conferenza stampa di presentazione, alla presenza dell’amministrazione comunale, dell’organizzatore di SICAM Carlo Giobbi e del presidente di Pordenone Fiere Renato Pujatti.

​

«Non è un caso – dichiara Carlo Giobbi – che SICAM si tenga a Pordenone: siamo nel cuore di uno dei maggiori distretti produttivi europei, quello del Livenza, in cui si collocano molte tra le più importanti concentrazioni industriali d’Italia nel campo del legno-arredamento.

In questa zona d’Italia si è sviluppato un sistema integrato di imprese, quasi tutte di dimensioni medie e medio-piccole, che producono un fatturato complessivo di due miliardi di euro, un quarto del totale nazionale. È la sede ideale per far incontrare una volta all’anno i professionisti di tutta la filiera».

​

Afferma il sindaco Alessandro Ciriani: «Il nostro è un territorio che cresce economicamente. Chi viene a visitare SICAM vuole trovare una città adeguata, all’altezza di un salone di livello internazionale. I suoi oltre 20 mila visitatori porteranno enorme indotto economico per i ristoratori alberghieri e le attività commerciali.

Per questo è necessario essere preparati ed offrire una serie di eventi che possano invogliare e rendere la città ancora più attrattiva. La scelta di organizzare Enjoy PORDENONE non è un eccesso di velleità ma piuttosto necessaria per guardare in alto, senza atteggiamenti provinciali».

​

«Una via unisce questa straordinaria fiera alla città – puntualizza il presidente Pujatti – ed oggi Pordenone risponde con un’edizione zero di Enjoy PORDENONE with SICAM, un “fuori salone”, che vuole accogliere tutti gli espositori e i visitatori, ma anche i turisti in città, i cittadini e le famiglie che, in quelle giornate, avranno l’opportunità di godere del ricco calendario di esibizioni, performance, mostre e incontri che si terranno in ogni angolo del centro».

​

Inoltre, per gli amanti dell’arte e della cultura, anche i musei saranno visitabili con aperture straordinarie. Eventi culturali, enogastronomici, tanta musica lungo i corsi, negozi aperti in cui fare shopping: insomma una formula che intende promuovere i prodotti del nostro territorio, tanto apprezzati in tutto il mondo.

Eventi enogastronomici

Sono numerosi i bar e i ristoranti che durante Enjoy PORDENONE with SICAM proporranno aperitivi a tema, menù e degustazioni ad hoc per valorizzare e far conoscere i prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con varie cantine locali.

Nelle giornate di martedì 17 e mercoledì 18 ottobre, presso la Loggia del Municipio, le “Donne del Vino del FVG” accompagneranno il pubblico attraverso un’irresistibile degustazione dei vini più caratteristici del nostro territorio, presentandone peculiarità ed eccellenze. Le spiegazioni che accompagnano queste degustazioni saranno sia in italiano che in inglese (evento su prenotazione). Per promuovere le eccellenze locali, in piazza XX Settembre si terrà il mercato Agrizero, ghiotta occasione per conoscere i prodotti che nascono su queste terre.

Eventi culturali

Durante Enjoy PORDENONE with SICAM sono previste aperture straordinarie, anche serali, della Galleria Bertoia e del Museo Civico Palazzo Ricchieri, visitabili gratuitamente con l’accompagnamento di una guida. Aperto anche il PAFF! International Museum of Comic Art di Villa Galvani con il suo museo permanente e la mostra dei giovani fumettisti “Artisti per il Domani”. Inoltre, dal 17 al 19 ottobre dalle 19.30 alle 20.30 il Consorzio Pordenone Turismo organizza delle suggestive visite al centro città, in italiano e in inglese, prenotando presso l’info point di Piazza Cavour o presso l’Info point del Comune all’interno della manifestazione Fieristica SICAM padiglione 5 Info 27. Tali iniziative sono aperte sia ai partecipanti di SICAM, che ai turisti e a tutti i cittadini.

Musica e spettacoli

Dal 17 al 20 ottobre tanta musica per tutti: concerti on the road lungo le vie del centro, esibizioni di canto moderno e concerti gratuiti di musica classica degli allievi delle scuole di musica in piazza della Motta e, nella serata del 20 ottobre, l’esibizione della Filarmonica Città di Pordenone in Loggia, con aperitivo offerto dai ragazzi della scuola alberghiera IAL FVG.

Negozi

Enjoy PORDENONE with SICAM consentirà ai visitatori in città di poter fare shopping fino alle 21.30 presso i negozi di Corso Vittorio Emanuele e di piazza XX Settembre. Inoltre, tutti potranno vivere un’esperienza insolita e coinvolgente presso l’area relax installata da «Scaldaquore» in piazzetta Cavour.

Qui si troverà la New Wave del Riscaldamento, un moderno modulo in legno con ampie vetrate che consentirà ai visitatori di potersi rilassare in un ambiente tiepido e accogliente, grazie alla tecnologia dei pannelli radianti Scaldaquore. Nella stessa piazzetta, ogni sera si terrà un evento differente: da “Onde Jazz” alla Lectio Magistralis con Mirko Taglietti, dalla serata New Wave con DJ allo spettacolo di Cabaret.

Servizi aggiuntivi

Durante Enjoy PORDENONE with SICAM sarà presente in piazzetta Cavour un Info point che, per tutte le giornate del Salone, fornirà informazioni sulla città, e informazioni sulle future manifestazioni a cura del Consorzio Pordenone Turismo.

Offerte

Per coloro che desiderano trascorrere a Pordenone la notte tra venerdì 20 e sabato 21, è prevista una riduzione sul costo dell’hotel. Offerta da non perdere nemmeno per il servizio Bus TPL, che sarà gratuito nella tratta Fiera/Stazione FS. Tariffe agevolate anche per i Taxi, che proporranno una tariffa forfettaria di 10 € per la tratta Fiera/centro città o Fiera/Stazione FS.

A disposizione anche un Bus navetta gratuito per la tratta Fiera/Corso Garibaldi, dalle 18.00 alle 23.30, che effettuerà partenze dall’ingresso Sud della Fiera e da corso Garibaldi ogni 15’.