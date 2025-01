Ensemble Vocale “Angela Mormile”, tour sorriso continua nel 2025

PORDENONE – Il 2024 si è concluso con 8 concerti per l’Ensemble Vocale “Angela Mormile” Fidapa, che ha portato il repertorio delle canzoni della Radio, quelle conosciutissime e melodiche degli anni ’20, ’30, ’40, ’50, in diverse case di riposo di Pordenone e provincia. Insieme a loro sono entrati sorrisi, ma anche tornati racconti che hanno acceso i ricordi, la voglia di intonare motivi cantati in gioventù e suscitato emozioni.

L’entusiasta e vulcanica Presidente dell’Ensemble, Romanina Santin, ha più volte ricordato in occasione dei concerti come “l’Ensemble intende donare un po’ del tempo di ogni corista ad un’importante finalità : generare lietezza, momenti di solidarietà attraverso l’attenzione a chi affronta ogni giorno il peso della solitudine, degli affanni e della tristezza che inevitabilmente la terza età spesso si trova ad affrontare”.

Il 2024 ha visto anche cantare il Coro nella scuola dell’infanzia “San Giorgio”di Pordenone, dove sono stati invitati a partecipare i nonni dei bambini frequentanti e dove il “giovanissimo” pubblico ha mostrato di apprezzare moltissimo le canzoni ascoltate e fino ad allora sconosciute. Un modo questo, perché non si perda la memoria di canzoni che sono appartenute alla storia dell’Italia ma anche ad una generazione che di quella storia è stata fortemente protagonista.

Le canzoni del repertorio dell’Ensemble, infatti, sono specchi e documenti di esistenze e dei loro sogni, dolori, sentimenti, spesso ormai così lontani e diversi dalla generazione nativa digitale.

Il bravissimo maestro Emanuele Lachin, che da anni dirige questo coro tutto al femminile, ha saputo instaurare con esso un rapporto di affetto ed un’atmosfera di grande familiarità tra le coriste che rendono il lavoro di preparazione piacevole e sereno.

Nell’anno appena conclusosi l’Ensemble ha inoltre visitato “Casa Lucia” a Pasiano, “Casa Zaffiro” a Torre di Pordenone, il “Centro Assistenza Anziani” di Maniago, il centro “Sereni Orizzonti 3 Cuori” di Fontanafredda, la “Casa di Riposo Cordenonese” a Cordenons, il “Centro Sociale Anziani” presso il Quartiere I° Maggio a Fiume Veneto. Oltre a ciò ha allietato con canti natalizi la Cena Sociale di fine Anno delle socie FIDAPA presso il ristorante Ca’ Naonis di Pordenone.

Molti sono i progetti per il 2025…sicuramente l’Ensemble Vocale “Angela Mormile” Fidapa tornerà in molte delle Case già visitate per mantenere fede alla promessa fatta nel salutare il caro pubblico, ma si farà conoscere anche in altre comunità e non solo… tante le richieste di collaborazioni artistiche che sicuramente saranno uno stimolo alla continuità delle sue finalità e alla crescita degli orizzonti professionali, che non potranno che favorire il successo dei prossimi appuntamenti con il caro ed amato pubblico di sempre.

