Entusiasmo per ripartenza Pedibus anno scolastico 2024/2025

PORDENONE – Si è – da subito – registrato un grande entusiasmo per la ripartenza del Pedibus nelle scuole primarie di Pordenone. A dirlo, con il suo inconfondibile entusiasmo, è Sara Biscontin, co- fondatrice nonché attuale presidente dell’associazione PICCOLI PASSI, peraltro storica “autista” del primo pedibus di Vallenoncello. “Ho visto negli occhi dei tanti bambini “veterani” – racconta Sara – proprio il piacere di ricominciare il Pedibus, così come, per i tanti nuovi, l’emozione di iniziare un’esperienza unica”.

Consueto passaggio di consegne anche tra alcuni volontari, che hanno completato la loro esperienza, e i nuovi autisti di questa che, senza alcun dubbio, può essere definita come una vera e propria azione – fortemente incoraggiata e sostenuta dall’attuale amministrazione del COMUNE DI PORDENONE – di educazione e partecipazione ai temi della mobilità sostenibile, del rispetto delle regole, dell’ambiente e dell’integrazione. Coinvolte, praticamente, tutte le scuole primarie della città.

“In conclusione – dice Sara – che altro aggiungere? Poichè l’impegno è notevole, siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari, certi che, una volta provata la gioia di far parte del Progetto Pedibus, poi non se ne può più fare a meno”.

Riassumiamo, di seguito, le informazioni relative a ciascuna scuola:

· I.C. Pordenone Sud: • Scuola Primaria L. Da Vinci….. 2 linee tutti i giorni A/R… ripartiti dal 23/09/24 • Scuola Primaria De Amicis….. 2 linee tutti i giorni A/R… ripartiti dal 19/09/24 • Scuola Primaria Gozzi….. 2 linee tutti i giorni A e 1 linea tutti i giorni al ritorno… ripartiti dal 23/09/24 • Scuola Primaria Rosmini….. 2 linee tutti i giorni A/R… ripartono dal 30/09/24

· I.C. Pordenone Centro: • Scuola Primaria Gabelli….. 3 linee il martedì e giovedì in andata… ripartono dal 1/10/24 • Scuola Primaria Collodi….. 3 linee tutti i giorni in andata… ripartite dal 23/09/24 • Scuola Primaria IV Novembre….. 1 linea il martedì e venerdì in andata… si sta valutando una variazione del percorso per cui non è ancora stabilita la data di ripartenza

· I.C. Rorai Cappuccini: • Scuola Primaria Lombardo Radice….. 1 linea tutti i giorni in andata (si sta valutando l’aggiunta di un’altra linea con percorso da Via Ariete)… ripartono dal 7/10/24 • Scuola Primaria Padre Marco d’Aviano….. 1 linea tutti i giorni in andata… ripartono dal 30/09/24

· I.C. Torre: • Scuola Primaria Beato Odorico….. 1 linea tutti i giorni in andata… ripartita dal 23/09/24 • Scuola Primaria Narvesa….. 2 linee tutti i giorni in andata… riparte in data da definire.