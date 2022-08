Estate a Pordenone, gli eventi dal 12 al 18 agosto

PORDENONE – Estate a Pordenone: questi gli eventi dal 12 al 18 agosto.

Venerdì 12 agosto

Dalle 17 in Biblioteca civica letture ad alta voce di circa mezzora per bambini da 3 a 6 anni a cura delle bibliotecarie della Sezione Ragazzi per la rassegna Piccole parole d’estate. La partecipazione è gratuita, per un massimo di 10 bambini accompagnati da un adulto. È consigliata la prenotazione. Per info e prenotazioni 0434.392971 (da lunedì a sabato; dalle 15.00 alle 18.00) o inviare una e-mail a [email protected]

Alle 21 al Parco Galvani va in scena Otello e lo stregone, spettacolo di burattini di Ortoteatro per grandi e piccini che racconta di un bambino che sogna di mostrare ai genitori di non essere solo il goffo combina guai che tutti vedono, di una pianta misteriosa che può salvare la vita alla nonna malata ma che si trova nel mezzo di un bosco oscuro temuto da tutti e di uno stregone arrogante, furbo e vanitoso che vuole abbindolare chi entra nel suo bosco, prima di mangiarlo.

Uno spettacolo per ridere tutti insieme, con un messaggio educativo importante. Ingresso libero.

Apertura serale del PAFF! in occasione degli eventi all’aperto organizzati dal Comune al parco Galvani. Dalle 20 alle 23 sarà possibile visitare le mostre di Juanjo Guarnido – BLACKSAD i colori del noir e TONY WOLF – Attenti al Lupo.

Per la rassegna Cinema sotto le stelle, alle 21 in Largo San Giorgio sarà proiettato il film È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Ingresso gratuito, in caso di maltempo la proiezione verrà spostata presso l’Aula Magna di Cinemazero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Sabato 13 agosto

Alle 11 Scopri Pordenone. Visita guidata alla città. Il Rotary Club di Pordenone offre una visita gratuita

al patrimonio storico e artistico della nostra città. Questo sabato la visita “Dal Porto sul Naone alla città moderna” partirà dalla Loggia comunale per spostarsi sul fiume Noncello e proseguire nella Cappella Mantica in Duomo, lungo Corso Vittorio Emanuele e Piazza XX Settembre, risalente all’epoca ottocentesca. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria da effettuarsi via mail a [email protected] Nella mail vanno comunicati nome cognome e recapito telefonico di tutti i partecipanti alla visita. Punto di incontro: Loggia del Municipio.

Per gli amanti dell’arte e del fumetto dalle 15.30 alle 16.30 presso il PAFF! di Parco Galvani avrà luogo la visita guidata all’esposizione Tony Wolf – Attenti al lupo, alla scoperta delle oltre 100 opere originali del grande autore di illustrazioni per bambini. Guida d’eccezione è Roberto Fratantonio, lo storico anfitrione di PAFF!, ricco della sua verve, simpatia e brillante preparazione sull’argomento.

Nella stessa location dalle 16 alle 17 l’esperto Riccardo Pasqual accompagnerà gli appassionati nella Visita guidata all’esposizione Blacksad – I colori del noir, presentando le opere geniali di Juanjo Guarnido in un approfondimento che ne fa scoprire spunti e riferimenti culturali.

Domenica 14 agosto

Dalle 9 alle 12 la visita guidata ai luoghi di Giovanni Antonio De Sacchis detto “Il Pordenone” condurrà i visitatori in una passeggiata a piedi della durata di tre ore dal Duomo di San Marco, al Ponte di Adamo ed Eva, alla Chiesa della Madonna delle Grazie, all’Imbarcadero in prossimità di via Cargnel, per concludersi presso la Parrocchiale dei Santi Ruperto e Leonardo a Vallenoncello.

Le visite sono effettuate da Guide Turistiche Autorizzate per il Friuli Venezia Giulia. Ritrovo sul sagrato del Duomo di San Marco. Per prenotazioni [email protected] oppure via cellulare al 339.8563043, preferibilmente con messaggio WhatsApp.

Per gli amanti dell’arte e del fumetto dalle 15.30 alle 16.30 presso il PAFF! di Parco Galvani avrà luogo la visita guidata all’esposizione Tony Wolf – Attenti al lupo, alla scoperta delle oltre 100 opere originali del grande autore di illustrazioni per bambini. Guida d’eccezione è Roberto Fratantonio, lo storico anfitrione di PAFF!, ricco della sua verve, simpatia e brillante preparazione sull’argomento.

Nella stessa location dalle 16 alle 17 l’esperto Riccardo Pasqual accompagnerà gli appassionati nella Visita guidata all’esposizione Blacksad – I colori del noir, presentando le opere geniali di Juanjo Guarnido in un approfondimento che ne fa scoprire spunti e riferimenti culturali.

Lunedì 15 agosto

Alle 21 presso la sala della parrocchia dei Santi Ilario e Taziano a Torre di Pordenone, per la rassegna Scenabimba avrà luogo lo spettacolo “Dente di latte”, divertente spettacolo di burattini e luce fluorescente per grandi e piccini messo in scena dalla Compagnia Titerefue (Equador). Ingresso gratuito.

Martedì 16 agosto

Alle 21 al Parco del Castello di Torre andrà in scena “Dannazione donna” di Marco Ferri, spettacolo teatrale in dialetto. La storia è ambientata in una grande azienda e racconta con ironia, forza espressiva e colpi di scena la diseguaglianza di trattamento economico tra uomini e donne. Ben otto personaggi, dalla donna delle pulizie fino alla CEO dell’azienda, attraverso una cadenza narrativa tra la commedia e il thriller, il buffo e il drammatico, mettono in scena la realtà lavorativa e sociale delle donne in Italia. Con un finale assolutamente sorprendente.

Alle 21.30 presso lo spazio UAU! Giardino “Francesca Trombino” in via Brusafiera, spettacolo Viaggio nei Balcani – Il quaderno di Radoslav e altre storie, con i disegni realizzati dal vivo dal graphic journalist Aleksander Zograf e la musica dei Fior delle Bolge. Occasione di incontro e racconto attraverso musica, disegno, parole, fumetto: poeti, narratori, avventurieri, viaggiatori si mescolano in una serata tra passato e futuro, tra Italia e Balcani, tra il mondo che è stato e quello che sarà.

Mercoledì 17 agosto

Nell’area verde del Centro Associativo di Largo Cervignano alle 20.45 sarà messa in scena Bastava ‘nabotta una commedia dialettale brillante a cura della Compagnia il Teatrozzo.

Per la rassegna Cinema sotto le stelle, alle 21 in Largo San Giorgio sarà proiettato il film Thor: love and thunder di Taika Waititi. Ingresso gratuito. In caso di maltempo la proiezione verrà spostata presso l’Aula Magna di Cinemazero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Giovedì 18 agosto

Dalle 17 alle 19 tutti i bambini sono invitati ai Giochi Luna Park: attività divertenti in piazza Risorgimento con pesca di pesciolini, mini bowling, corsa con i trampoli e limbo.

Per info, dettagli e prenotazioni consultare il sito https://estate.comune.pordenone.it