Ex grandi campionesse sport incontrano 700 studenti delle superiori

PORDENONE – Quanto pesano nello sport la differenza di genere, il razzismo, l’inclusione, la disabilità? Come lo sport affronta il tema del rispetto della diversità? Ruotano attorno a queste domande che portano sotto i riflettori temi e problemi di estrema attualità i tre appuntamenti che il 20 e 21 febbraio coinvolgeranno, con testimonial di eccezione quali ex campionesse dello sport italiano, oltre 700 studenti delle scuole secondarie superiori di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Sacile.

Inseriti nel percorso “Sport, inclusione e discriminazioni” della seconda edizione del progetto “Uguali/diversi curato da Emanuela Furlan per l’associazione culturale Thesis di Pordenone (e che ha registrato complessivamente 5.800 adesioni, per 121 classi di dieci istituti fra Pordenone e provincia) il primo dei tre eventi si terrà martedì 20 febbraio, alle 11.15, nel Teatro Verdi di Maniago, che accoglierà sul palco Erika Maran, presidente del Vicenza Calcio femminile e coordinatrice nazionale del calcio femminile e Martina Orzan ex canottiera olimpica, 19 titoli italiani fra il 1989 e il 2015, vice presidente del Coni Fvg e direttrice sportiva Circolo canottieri Saturnia di Trieste,

Due gli appuntamenti in programma mercoledì 21 febbraio, il primo a Pordenone, alle 8.30, nella sala Capitol, il secondo a San Vito al Tagliamento alle 11.15, nell’auditorium Zotti. Entrambi vedranno il ritorno di Claudia Giordani, atleta olimpica di sci alpino, giornalista, vicepresidente del Coni nazionale, azzurra della Valanga rosa, argento ai Giochi del ’76 (slalom speciale), quando ancora si scendeva senza casco e le donne cominciavano a mettersi gli sci, che conquistò il suo primo successo in Coppa del mondo a 17 anni.

E di Valentina Turisini, atleta olimpica triestina che alle Olimpiadi di Atene colse l’argento nella carabina 50 metri a 3 posizioni, specialità Tiro a segno, già commissario tecnico nazionale Uits, membro della Giunta Coni.

E sono particolarmente attese le testimonianze di queste ex atlete e oggi dirigenti di primo livello che racconteranno le loro esperienze sportive, i successi, la passione, le difficoltà, i pregiudizi e gli stereotipi incontrati lungo il cammino.

Testimonianze che si intrecceranno alle domande, le curiosità o le segnalazioni degli studenti anche rispetto a esperienze personali nella pratica sportiva legate al tema. A tutti gli appuntamenti, che saranno condotti dal giornalista Francesco Colussi, interverrà anche Giorgio Brandolin, già deputato della Repubblica Italiana, che parlerà del lavoro portato avanti dal Coni per sviluppare attraverso lo sport la trasmissione di valori, la promozione dell’inclusione sociale e l’offerta di percorsi di crescita per ragazze e ragazzi, senza discriminazioni di alcun genere