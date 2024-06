Festa sul Nonsel 2024: oltre 30 associazioni per riscoprire il fiume su cui è sorta Pordenone

PORDENONE – Anche quest’anno tutto è pronto per la Festa sul Nonsel, la tradizionale rassegna di cultura, spettacoli musicali, mercatini, chioschi enogastronomici, camminate su percorsi naturalistici, iniziative ambientali e sociali ed eventi sportivi, che animerà le rive del fiume di Pordenone da venerdì 14 a domenica 16 giugno 2024.

​A fare da cornice ad una ricchissima serie di eventi, la Riviera del Pordenone, il ponte di Adamo ed Eva, l’imbarcadero Marcolin, il Parco Flu e via della Santissima.

Alla realizzazione di questa festa che conclude la Primavera a Pordenone e introduce l’Estate, hanno collaborato oltre 30 associazioni coordinate da ProPordenone e ProLoco Pordenone. «Una festa – come ricordato dal presidente della ProPordenone Giuseppe Pedicini – che rappresenta la memoria della nostra città e che si tiene ogni anno per celebrare la fusione identitaria di Pordenone con il suo fiume Noncello, origine di una comunità che porta da sempre il suo nome».

Questo il programma. Venerdì 14 giugno alle 18 si apriranno i chioschi gastronomici in via della Santissima e alle 21 gli Alter Ego si esibiranno in un irresistibile concerto rock al Parco Flu.

Sabato 15 giugno torna l’iniziativa “Puliamo i quartieri”: dopo il ritrovo alle 9.30 al Parco Flu, i volontari distribuiranno pettorine, guanti e sacchi per la raccolta delle immondizie e insegneranno a tutti i partecipanti come si differenziano correttamente i rifiuti per sensibilizzarli ai temi ambientali. Dalle 10 qui si terranno letture per bambini, attività di tiro con l’arco, laboratori per i più piccoli un teatrino con i burattini.

Alle 11.00 sul Ponte di Adamo ed Eva avrà luogo l’apertura ufficiale dei festeggiamenti con taglio del nastro e consegna di una raccolta fondi a favore della Fondazione Alvise di Fontanafredda e, alle ore 18, musica anni ’70, ’80 e ’90 con I Detector.

Durante la giornata, animazione per i bimbi e Scacchi per gli appassionati di ogni età anche in via della Santissima, mentre alle 17 in via Rivierasca si scateneranno Mauro e i suoi balli di gruppo. Alle 17.30, nei pressi del ponte di Adamo ed Eva, tutti col naso all’insù con la danza aerea di Desideria, mentre dalle 20.30 all’Imbarcadero una bella serata di musica con Dino e Nicola Congiu & Band per una serata “Non solo Elvis”.

La giornata di domenica 16 giugno inizierà prestissimo con l’Alba in concerto sul Noncello a cura dell’Associazione Musicale Fadiesis. Alle 9 dal Ponte di Adamo ed Eva è prevista la partenza per una visita guidata gratuita alla città con Rotary Club e Consorzio Pordenone Turismo. Da via della Santissima partiranno sia una sfilata d’auto d’epoca a cura dell’Associazione Ruote del Passato, che una pedalata di 20 km alla scoperta del Noncello a cura di FIAB Pordenone Aruotalibera, che metterà a disposizione delle e-bike inclusive.

​«Numerose sono le novità di questa edizione – spiega la vice presidente della ProLoco Nadia Lorenzon – Una di queste è il Patto di amicizia tra Pordenone e Portomaggiore (Ferrara) e, per celebrarlo, domenica alle 10 in Piazza Duca d’Aosta avrà luogo una breve cerimonia alla stele del Bersagliere, mentre alle 10.30 in Piazzale Ellero sarà deposta una corona di alloro al Monumento ai Caduti da parte dell’Associazione Nazionale Bersaglieri Pordenone e Portomaggiore, con conseguente sfilata della fanfara dei fanti piumati in Corso Vittorio Emanuele. Successivamente in sala Consiliare, si terrà il gemellaggio ufficiale tra le due sezioni di Bersaglieri. Altre novità sono rappresentate dal Raduno regionale della Federazione Campeggiatori e camperisti FVG nei pressi del Noncello e la partecipazione alla kermesse delle Pro Loco di Chions e San Paolo di Morsano al Tagliamento».

​Nel frattempo continuerà la Festa con esibizione di balli e danze, sfilata d’auto d’epoca, laboratori per bambini, attività di tiro con l’arco. A conclusione della tre giorni, alle 17 al Parco Flu si terrà lo spettacolo musicale “Live Show! The Voodoo Devils” e, alle 18 all’Imbarcadero l’atteso e tradizionale concerto della Filarmonica di Pordenone.

​Nelle giornate di sabato e domenica presso l’Imbarcadero sarà possibile per tutti effettuare delle brevi escursioni fluviali lungo un tratto del Noncello a bordo del Pontoon Boat (orari 9.30/12.30 – 14.30/18.30); in via Rivierasca saranno allestiti il mercatino di arti e creatività, nonché un’esposizione di automobili; in via della Santissima ci saranno il Mercato agroalimentare, alcuni stand nei quali le Associazioni di volontariato e quelle d’Arma si presentano e una Scacchiera gigante a cura dell’Associazione San Gregorio. Inoltre si terrà la mostra “Acque Ipogee: cartoline dalle grotte italiane” a cura del Gruppo Speleo Collezionisti.

«Pare evidente – sottolinea il vicesindaco Alberto Parigi – che la Festa sul Nonsel rappresenta la festa della pordenonesità, capace di riconnetterci alle nostre radici e alla nostra identità. Il programma di questa edizione si presenta ricchissimo ed estremamente vario ed offre a tutti una proposta turistica, sociale, ambientale, culturale di grande valore, grazie alla forte collaborazione tra le associazioni. Tra tutte le iniziative spiccano le attività del battello Pontoon Boat, che ha già riscosso grande successo tra gli alunni delle scuole cittadine coinvolte dal Comune nelle visite guidate, e il suggestivo Concerto all’Alba sul Noncello, un’esperienza musicale ricca di fascino. Insomma, sono innumerevoli i motivi per rimanere a Pordenone durante questo weekend».