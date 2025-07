Inaugurato il Monologue, ciliegina sulla torta per piazza della Motta

PORDENONE – Tenendo fede alla promessa fatta alcuni mesi or sono, l’Amministrazione comunale di Pordenone ha inaugurato nei tempi stabiliti il “Monologue”, nuovo locale di piazza della Motta. Questa nuova attività, che prende il posto del vecchio “Caffè Letterario”, non sarà più semplicemente un “caffè” ma piuttosto un locale a 360°, capace di inserirsi perfettamente in una piazza rinnovata in cui si tengono eventi culturali e spettacoli multimediali.

La nuova gestione di questo spazio di proprietà comunale è stata affidata ad Anna Tacu, già titolare assieme al suo socio, l’avv. Claudio Santarossa, del risto pizzeria Alla Crose di Porcia, locale centenario e multi funzionale di proprietà della famiglia Santarossa, che propone colazioni (oltre 500 ingressi solo al mattino), pranzi, aperitivi e cene. Come spiega Anna Tacu «Monologue è nato con l’idea di creare il primo listening bar in Friuli e punta ad essere un luogo capace di proporre ottima qualità di cibi e bevande, ascoltando musica ad alta definizione in un locale classico con richiami vintage.

Il nome Monologue – spiega Tacu – da un lato richiama i monologhi propri del mondo teatrale, dell’arte e della scrittura, rappresentati all’interno degli spazi dell’Ex convento di San Francesco, dall’altro si lega al nostro amico Tomaz Kavcic, chef stellato del ristorante Zemono in Slovenia, che produce il gin Monologue, bevanda di qualità eccezionale realizzata con ginepri del Carso, diventando il gin più venduto in Slovenia ed esportato in tutto il mondo. Grazie a questa semplice collaborazione, lo chef Tomaz proporrà al Monologue di Pordenone varie degustazioni, lavorando a fianco con il nostro cuoco Vasco».

Riguardo agli interni, il Monologue colpisce immediatamente per i grandi pannelli che riproducono vari affreschi in 3D, che si inseriscono perfettamente nel contesto storico dell’Ex convento, mentre gli arredamenti sono moderni e dinamici. Negli ultimi mesi il Comune ha effettuato lavori di sistemazione dell’impianto termico ed elettrico, ampliando la cucina e ricavando una stanza in più, ospitando così ben 82 coperti, suddivisi in 38 interni, 32 esterni e 12 nel privé. Infatti, oltre al già esistente dehor nella corte interna, il Monologue installerà diversi tavolini anche sull’ampio spazio esterno in piazza della Motta, oggi diventata “Teatro urbano” grazie agli spettacoli di luci che vengono proiettati tutto l’anno.

«Siamo sempre felici quando apre una nuova attività – afferma con gioia il sindaco Alessandro Basso, presente al taglio del nastro con la Giunta comunale – ed auguriamo di tutto cuore ad Anna e al Monologue un grosso in bocca al lupo. Questo locale ci sta particolarmente a cuore per vari motivi: innanzitutto si trova all’interno dell’Ex convento di San Francesco, ora sede della “cittadella della cultura”.

È un’attività commerciale frutto dell’ampio lavoro svolto dall’Amministrazione nel corso del tempo, che ha coinvolto un nutrito apparato di persone e uffici del Comune, ma soprattutto è gestito da un’imprenditrice, e ciò costituisce il valore aggiunto». Il locale garantirà l’apertura nelle ore serali e in occasione delle manifestazioni culturali e artistiche che si tengono in questa parte del centro storico, luogo culturalmente e turisticamente strategico per Pordenone. «Il Monologue – aggiunge l’assessore alla cultura Alberto Parigi – è la ciliegina sulla torta che completa piazza della Motta, un luogo votato naturalmente alla cultura. Mi riferisco infatti al Teatro 3D, ai numerosi eventi del Teatro Verdi, di Ortoteatro e Scenabimba che si terranno in questa piazza durante l’Estate a Pordenone, alle attività della Casa della Musica, alle tante iniziative dell’Ex convento di San Francesco e a quelle per appassionati e famiglie organizzate in un Museo di Storia Naturale completamente rinnovato e accessibile».