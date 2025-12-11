7 C
Pordenone
giovedì , 11 Dicembre 2025
Fidapa, scambio auguri per festività natalizie

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Come tradizione la Fidapa Pordenone si è ritrovata, nella serata del 9 dicembre, per lo scambio degli auguri in previsione del Santo Natale.

La Presidente Sonja Pin, dopo i saluti  a Don Alessandro Tracanelli e alle presenti, ha elencato gli avvenimenti del periodo appena percorso e ha fatto una previsione per i prossimi.

Ha preso quindi la parola Don Alessandro, della Parrocchia del Beato Odorico della città. Dopo aver manifestato il piacere
per l’invito, ha fatto delle riflessioni sul periodo che purtroppo stiamo attraversando. La situazione di guerre in molti paesi,con visioni di pace difficili e lontane nel divenire, preoccupano non poco.


L’invito alla preghiera con la recita del Padre Nostro, ha anticipato la benedizione con un augurio di serenità in famiglia e non solo. La serata è continuata con la cena e sottofondo musicale con brani “ dei tempi che furono “.

Nerina Battiston

