“Semi di futuro”: al Santin Raffin racconta la gentilezza che costruisce comunità

PORDENONE – Una serata intensa, partecipata e carica di emozioni, all’hotel Santin, ha acceso i riflettori su un valore tanto semplice quanto rivoluzionario: la gentilezza. L’evento Fidapa “Semi di futuro”, con la relazione di Ilaria Raffin, ha visto una grande partecipazione di cittadine e cittadini, riuniti con l’obiettivo di condividere riflessioni, esperienze e visioni per una comunità più coesa e attenta alle relazioni.

Non si è trattato solo di un momento di confronto, ma di un’occasione concreta per ribadire un impegno comune: coltivare la gentilezza oggi per costruire un domani migliore. Un messaggio forte, emerso con chiarezza nel corso dell’incontro, che ha trovato spazio negli interventi e nella partecipazione attiva del pubblico.

La serata è stata arricchita dai contributi di diverse figure istituzionali e associative. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla presidente della Fidapa Pordenone, Sonja Pin, alla Fondazione Giovanni Santin ETS per il patrocinio, rappresentata da Franca Benvenuti, e alla relatrice Ilaria Raffin. Presente anche l’amministrazione comunale di Pordenone con l’assessora Guglielmina Cucci, insieme agli assessori Walter De Bortoli e Lidia Diomede, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso temi legati al benessere sociale e alla crescita della comunità.

Nel corso della serata Raffn ha chiarito come la gentilezza non sia soltanto un gesto individuale, ma una pratica quotidiana capace di generare cambiamenti concreti. Piccoli atti, ripetuti nel tempo, possono trasformarsi in veri e propri “semi” in grado di far crescere relazioni autentiche e rafforzare il tessuto sociale.

“Semi di futuro” si è così concluso lasciando un messaggio chiaro: il cambiamento parte da ciascuno di noi. Continuare a seminare gentilezza significa investire in un futuro più umano, inclusivo e condiviso. Perché è proprio da questi piccoli gesti che nasce una comunità capace di guardare avanti con fiducia.