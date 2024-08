Figomoro, festa a Caneva e dintorni il 25 agosto

PORDENONE – Consolidato appuntamento il prossimo 25 agosto a Caneva, a partire dalle 10, con “In campagna col FigoMoro”, iniziativa giunta alla sua ottava edizione organizzata da TEF, la società consortile della CCIAA di Pordenone-Udine, il Comune di Caneva e il Consorzio per la Tutela del FigoMoro – per l’ulteriore valorizzazione e promozione di questa prelibatezza.

«La sua bontà – spiegano gli esperti – deriva dalla particolare varietà della pianta di fico, dal luogo di coltivazione, dal terreno in pendio ricco di carbonato di calcio, dall’escursione termica tra il giorno e la notte e dalla costante ventilazione. Non effettuando alcun tipo di trattamento, né alla pianta né al frutto, il fico può essere mangiato tranquillamente con la buccia.

I prodotti ottenuti con la lavorazione del FigoMoro non hanno conservanti e mantengono quindi tutta la loro originale genuinità; viene proposto come prodotto fresco, confezionato in cassette o scatolette a peso garantito, nei mesi di agosto e settembre, oppure trasformato in deliziose confetture, salse, prodotti per pasticceria e gelateria ed altri prodotti, seguendo – concludono – le antiche ricette locali con l’aggiunta di innovative proposte».

Ricco, come di consueto, il programma di iniziative rivolte agli appassionati dell’enogastronomia e della natura consultabile sui profili Facebook Pordenonewithlove e FigoMoroDaCaneva.

Collateralmente alle tante degustazioni proposte sarà possibile ammirare ciò che il territorio offre: scoprendo il sito Unesco del Palù di Livenza e delle Risorgive (visite guidate al sito archeologico e naturalistico e gite in barchino, senza prenotazione con transfer gratuiti da Villa Frova oppure autonomamente, a cura della Società Prealpi Cansiglio Hiking) o le aree nei pressi di Villa Frova (passeggiata semplice insieme alle guide della Società Prealpi Cansiglio Hiking).