Finanza, arrestato per spaccio e droga un cittadino pakistano

PORDENONE – I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino pakistano per spaccio di stupefacenti, sequestrandogli 21,7 grammi di cocaina, 6,7 grammi di hashish e 765 euro in contanti.

Il 30 settembre, nel corso di un servizio di controllo economico del territorio svolto nell’area del centro cittadino, le Fiamme Gialle del Nucleo Mobile del Gruppo di Pordenone hanno

assistito ad uno scambio sospetto tra due giovani, uno dei quali in sella ad uno scooter.

Il tempestivo intervento dei Finanzieri ha permesso di bloccare l’uomo appiedato, un trentenne pakistano, recuperando la dose di 0,5 grammi di cocaina che stava tentando di cedere al ragazzo in scooter, immediatamente datosi alla fuga.

L’immediata perquisizione del fermato e dei locali a lui in uso ha consentito di scoprire – abilmente occultati – ulteriori 21,2 grammi di cocaina, 6,7 grammi di hashish e 765 euro in

contanti, ritenuti il provento dell’attività illecita.

Attesa la flagranza di reato, il cittadino pakistano è stato tratto in arresto e, su disposizione del Magistrato di turno, associato alla Casa Circondariale di Pordenone.

L’attività di servizio si inquadra nel più ampio dispositivo di monitoraggio, prevenzione e contrasto della criminalità, messo in atto – in coordinamento con le altre Forze di Polizia –

dalle Fiamme Gialle pordenonesi per reprimere i fenomeni dello spaccio di sostanze stupefacenti e di devianza giovanile nel centro cittadino e nella provincia.