Finanza, denunciati 3 stranieri per spaccio di stupefacenti

PORDENONE – Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno denunciato per spaccio di stupefacenti 3 stranieri, di cui 2 tratti in arresto in flagranza di reato, e sequestrato 115 grammi di hashish.

Le 3 denunce conseguono all’intensificazione dei servizi di contrasto al minuto spaccio di droghe nel territorio urbano, disposti dalla Prefettura di Pordenone ed attuati d’intesa con le

altre Forze di Polizia. Il 24 maggio, le Fiamme Gialle del Nucleo Mobile del Gruppo di Pordenone, hanno assistito ad uno scambio tra un pakistano e un giovane, rivelatosi una cessione di grammi 5 di hashish per un controvalore di 50 euro. Il giovane migrante è stato tratto in arresto e, successivamente, rimesso in libertà.

Il 29 maggio, gli stessi Militari hanno identificato e denunciato un pakistano per la detenzione di 10,9 grammi di hashish. Il 30 maggio, i Finanzieri pordenonesi hanno assistito allo scambio di un involucro tra un cittadino marocchino ed alcuni minorenni. Il fuggi fuggi seguito all’intervento dei Militari si è concluso con l’arresto dello spacciatore ed il recupero di una “panetta” di 100 grammi di hashish, gettata – senza successo – da uno dei giovani acquirenti tra la vegetazione. Lo spacciatore, tratto in arresto, è stato successivamente rimesso in libertà.