Finanza: spacciatore evade dai domiciliari, arrestato

PORDENONE – I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno arrestato uno spacciatore albanese per spaccio di droga e, dopo 2 giorni, lo hanno riarrestato per evasione dai domiciliari cui era stato posto su ordine della Procura della Repubblica, traducendolo, questa volta, su disposizione del Tribunale di Pordenone, in carcere.

Il 23 gennaio, nell’ambito del controllo economico del territorio, le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo di Pordenone avevano fermato e controllato un cittadino albanese, già noto alle Forze dell’Ordine, rinvenendogli indosso 3 involucri contenenti 35,8 grammi di cocaina.

L’immediata perquisizione delle due abitazioni nella disponibilità dell’uomo, aveva, poi, fatto emergere due bilancini di precisione e 2.120 euro in contanti, incompatibili con l’assenza di un’attività lavorativa.

Droga e denaro, ritenuto il provento dell’attività criminale, erano stati sequestrati e lo spacciatore albanese era stato posto, su ordine della locale Procura della Repubblica, agli arresti domiciliari.

Il 24 gennaio, però, l’uomo si era subito reso irreperibile per essere, poi, scoperto, il giorno successivo, nell’abitazione di una donna, dove i Finanzieri del Gruppo di Pordenone lo hanno tratto in arresto per evasione e associato, su disposizione del Tribunale di Pordenone, alla locale Casa Circondariale.

La Guardia di Finanza conferma il suo impegno a mantenere un saldo presidio di legalità,

contrastando gli illeciti che minano la sicurezza e la salute dei cittadini