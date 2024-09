Giornata Nazionale dello Sport e il Gran Galà il 14 e 15

PORDENONE – La Giornata Nazionale dello Sport è stata istituita la prima domenica di giugno di ogni anno dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2003.

L’Amministrazione di Pordenone ha deciso di organizzare questa manifestazione nel mese di settembre per dare maggiore visibilità alle tante associazioni che si apprestano ad iniziare la nuova stagione sportiva. Pertanto l’8a Giornata Nazionale dello Sport e il Gran Galà dello sportivo avranno luogo in città da venerdì 13 a domenica 15 settembre.

​Il 13 e il 14 settembre dalle 17 alle 22 presso il Palazzetto dello Sport in via F.lli Rosselli si terrà il Quadrangolare interregionale di Basket 1° Memorial “Antonio Mauro” organizzato dall’ASD Basket Sacile. Nello stesso weekend l’ASD Gommonauti Pordenonesi organizza l’8° Gommonata Europea “Da Pordenone al mare” con partenza alle 12.00 del 13 settembre presso l’Imbarcadero del Noncello e ritorno previsto allo stesso pontile per le 17.30 del 15 settembre.

​Sabato 14 settembre alle 10.30 avrà luogo l’inaugurazione dei nuovissimi campi da basket che sorgono tra l’Istituto Pertini e il parco San Valentino. Poi, alle ore 18.30 si svolgerà in piazza XX Settembre il “Gran Galà dello Sport” durante il quale saranno premiate la sezione Alpini Centro, l’associazione San Valentino e le oltre 130 società sportive che tanto si adoperano giornalmente per le attività dei più giovani. Oltre a queste, saranno chiamati sul palco gli atleti che si sono distinti nelle loro discipline durante lo scorso anno piazzandosi al primo posto dalla categoria regionale in su, gli atleti olimpici e paralimpici, tra cui la mezzofondista Vissa Sintayehu presente agli ultimi Giochi di Parigi, e i paraolimpionici Giada Rossi e Davide Franceschetti.

​A premiarli ci saranno il vicesindaco reggente Alberto Parigi, l’assessore De Bortoli e i rappresentanti del CONI regionale. L’evento sarà presentato da 2 conduttori speciali, gli Scantin Out, che intratterranno simpaticamente il pubblico con battute e sketch. I posti a sedere sono riservati prioritariamente agli atleti premiati e agli accompagnatori della società cui appartengono, mentre quelli liberi saranno messi a disposizione del pubblico.

​

​Domenica 15 settembre dalle 10 alle 18, tra le vie che circondano il Municipio, piazzetta Calderari, il parcheggio Marcolin, l’Imbarcadero e il parco IV Novembre, si svolgeranno tantissime prove ed esibizioni delle associazioni sportive del nostro territorio. Sono 58 i sodalizi coinvolti in questa Giornata.

Ogni associazione avrà uno spazio attrezzato con gazebo in cui promuovere, illustrare e fornire materiale informativo sulle sue attività e sui corsi in programma per la stagione sportiva 2024/2025. Qui i più giovani potranno accostarsi a varie discipline sportive, provandole sul campo sotto la guida di atleti esperti e di allenatori. Presso ogni stand i bambini e i ragazzi riceveranno un timbro sul “patentino dello sportivo”, che testimonierà la loro visita.

Al raggiungimento di 10 timbri, i più giovani potranno ritirare un gadget presso l’info point del Comune, allestito presso piazzetta Calderari, che fornirà tutte le informazioni necessarie. Tra i gadget, quest’anno verranno distribuite anche delle borraccette in plastica riciclata in 4 colori, che potranno essere riempite presso il distributore d’acqua che sarà allestito accanto all’info point in piazzetta Calderari.

​Durante la Giornata il sindaco e l’assessore allo sport visiteranno gli stand e consegneranno a ciascuna associazione partecipante il gagliardetto a ricordo dell’evento.

​«Saranno ben 380 gli atleti che premieremo sabato – spiega l’assessore De Bortoli – e che quest’anno hanno conseguito titoli particolarmente ambiziosi. Poi, domenica, sarà data a tutti l’occasione di prendere contatto diretto con le tante associazioni sportive di Pordenone, facendo in modo che i ragazzi provino di persona le varie discipline.

Questa grande festa vuole promuovere l’intero mondo dello Sport e mettere in luce le attività che ogni giorno le società svolgono con impegno e dedizione a favore dei ragazzi. La nostra città ha la fortuna di poter contare su delle strutture sportive d’eccellenza che consentono, non solo ai più giovani ma alle persone di ogni età, di poter praticare tante discipline per mantenersi in forma e in salute».

​

Gli sport presenti sono: ginnastica ritmica, calcio, danza, atletica leggera, pallacanestro, hockey su pista, arti marziali, fitness, pugilato, rugby, scherma, pallavolo, tiro a segno, ginnastica artistica, parkour, tessuti aerei, nuoto, sci/snowboard, pattinaggio, ballo, pesistica olimpica, scacchi, attività subacquee, triathlon, pole sport, golf, ginnastica varia, football americano, tennis/padel, ciclismo, nordic walking, canoa, tiro con l’arco e softair.

​

Sempre domenica si correrà il 3° Motoraduno “Città Di Pordenone” organizzato dal Moto Club Danilo Vian. Dalle 8.30 alle 11 tutti in piazzale Ellero dei Mille per le iscrizioni e il ritrovo; alle 11 partenza per il motogiro, rientro a Pordenone alle 13.30 con sfilata cittadina e arrivo al centro polisportivo di Borgomeduna, dove ci saranno una pastasciutta per tutti e le immancabili premiazioni.

​

Ancora, alle ore 10 al Pala Crisafulli si terrà il triangolare di Powerchair Hockey, organizzato dall’ADS Friul Falcons in collaborazione con il Panathlon Club di Pordenone. Le squadre che scenderanno in campo sono la Friul Falcons di Pordenone/Udine, squadra ospitante in cui milita Jacopo Verardo, socio onorario del Panathlon Club Pordenone, il Black Lions di Venezia e lo Sharks di Monza. Il torneo, preparatorio in vista dell’imminente campionato italiano di serie A2, avrà anche una funzione importante: incentivare la partecipazione della cittadinanza a questo evento ludico-motorio organizzato per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla distrofia muscolare di Duchenne.

​Infine alle 15 partirà da piazza XX Settembre il 43° Giro Podistico Internazionale “Città Di Pordenone” organizzato dall’Atletica Brugnera-Pordenone, con arrivo previsto in piazza per le 19.30 e le successive premiazioni entro le ore 20.