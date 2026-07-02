Giovedì Sotto le Stelle, al via il 2 luglio. Quattro serate

PORDENONE – Quattro serate dedicate alla cultura, allo spettacolo, alla musica e alla convivialità animeranno il centro storico di Pordenone con il ritorno dei Giovedì sotto le Stelle. L’iniziativa, inserita nel programma dell’Estate a Pordenone, si colloca nel percorso verso Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027 ed è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pordenone in collaborazione con Sviluppo e Territorio.

Gli appuntamenti sono in programma nelle serate di giovedì 2, 9, 16 e 23 luglio. Per l’occasione il centro cittadino ospiterà un calendario di iniziative che affiancherà alle aperture serali dei negozi un vivace programma di eventi culturali, spettacoli, musica, attività per famiglie e proposte di intrattenimento rivolte a cittadini e visitatori.

L’Assessore alla Cultura Alberto Parigi: “Un’alleanza tra cultura e commercio: abbiamo organizzato un calendario di eventi pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età, con l’obiettivo di sostenere lo shopping serale nei nostri negozi e allo stesso tempo rendere la città ancora più attrattiva, sia per i nostri cittadini sia per i visitatori provenienti da fuori.

Ci fa particolarmente piacere registrare una partecipazione dei commercianti più ampia rispetto allo scorso anno, segno che questa proposta è sempre più condivisa e apprezzata. Inoltre, quest’anno il programma si arricchisce con quattro serate, una in più rispetto alla scorsa edizione, offrendo così maggiori occasioni di vivere il centro cittadino e valorizzare il commercio di prossimità.”

Federico Ingargiola, Presidente di Sviluppo e Territorio: “I Giovedì sotto le Stelle sono un appuntamento fisso dell’Estate a Pordenone e un vero e proprio motore economico e sociale per il nostro centro storico.

Quest’anno abbiamo voluto osare di più, investendo in un rebranding che modernizza l’evento senza perderne l’anima: la stella e l’invito a ‘Star a Pordenone’ rimangono il nostro punto di riferimento. Dividere idealmente il centro come una costellazione ci permette di valorizzare ogni singola via. La vera scommessa del 2026 è però il ‘Passaporto di Stelle’: vogliamo premiare la fedeltà di chi sceglie i nostri negozi offrendo un gadget da collezionare che diventerà il simbolo di una tradizione destinata a durare nel tempo. Ogni novità introdotta è il frutto del dialogo con i commercianti, per dare risposte concrete, creare valore reale e supportare attivamente chi ogni giorno tiene accese le vetrine della nostra città.”

IL PROGRAMMA DI GIOVEDÌ 2 LUGLIO

Negozi aperti

Per tutta la durata della manifestazione, nelle tre serate dell’evento, i negozi del centro cittadino resteranno aperti fino alle ore 23.00, accogliendo residenti e visitatori con aperture straordinarie, promozioni esclusive e iniziative commerciali dedicate come il Passaporto di Stelle: ad ogni acquisto effettuato durante le serate, i commercianti aderenti apporranno una stella sul “passaporto” del cliente e al termine della raccolta i partecipanti riceveranno un esclusivo gadget in edizione limitata. Infopoint in Piazza Cavour.

Musica al Museo con visita guidata e aperitivo

Il programma inaugura con una serata speciale al Museo Civico d’Arte – Palazzo Ricchieri alle ore 18.00 per un appuntamento che unisce il fascino dell’arte al linguaggio universale della musica, in un’atmosfera di piacevole convivialità. Ad aprire la serata sarà il fisarmonicista Diego Borghese con un preludio musicale dedicato alla storia della fisarmonica: un viaggio tra le sue origini, la sua evoluzione e il suo ricco repertorio. Attraverso l’ascolto di brani di grandi autori emergerà il profondo legame tra artigianato, tradizione musicale e patrimonio culturale.

La musica accompagnerà il pubblico verso una visita guidata serale alla collezione permanente del museo, offrendo l’opportunità di riscoprire i capolavori di Giovanni Antonio de’ Sacchis, detto il Pordenone, di Michelangelo Grigoletti e gli affreschi dello storico Palazzo Ricchieri in una luce nuova, intima e suggestiva. A concludere l’esperienza sarà un aperitivo presso il Caffè Municipio, offerto grazie al coupon consegnato insieme al biglietto d’ingresso: un momento di incontro e condivisione per prolungare il piacere della serata.

La prenotazione è consigliata scrivendo a [email protected] oppure telefonando al 380 4614951, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00. L’iniziativa è compresa nel costo del biglietto d’ingresso al museo.

Per famiglie e bambini

Il calendario degli eventi propone un ricco programma di iniziative culturali e di intrattenimento dedicate alle famiglie. In Piazza XX Settembre, a partire dalle ore 20.30, i più piccoli potranno vivere una serata all’insegna del divertimento con animazione a tema circense, uno spettacolo di magia e tante golose sorprese, tra zucchero filato e popcorn.

Sport sotto le stelle

Tra gli appuntamenti in programma, torna anche Kata sotto le stelle, iniziativa curata dalla Polisportiva Villanova Libertas. Dalle ore 17.00, Piazza XX Settembre si trasformerà in un grande spazio dedicato allo sport, con due tatami sui quali si alterneranno dimostrazioni e prove aperte al pubblico. L’evento, pensato in particolare per bambini e ragazzi ma aperto a partecipanti di tutte le età, offrirà l’opportunità di conoscere e sperimentare diverse discipline di arti marziali e attività ludico-motorie, tra cui Judo per tutti (alla scoperta del movimento), Judo Kata, Aikido, Tai Chi e Difesa Personale.

Il tuo canto libero

Alle ore 20.45, nella cornice dell’ex Convento di San Francesco, si terrà la semifinale della 23ª edizione de Il tuo canto libero – Concorso canoro Città di Pordenone, organizzata dall’Associazione CEM Cultura e Musica. Un appuntamento dedicato alla valorizzazione dei talenti musicali da non perdere.

Non solo centro storico

Accanto agli appuntamenti del centro storico, il programma si estende anche ai quartieri della città con ulteriori proposte culturali e di intrattenimento. Alle ore 21.00, presso l’Arena di Largo Cervignano, grazie all’Associazione Compagni Arti e Mestieri in collaborazione con Cinemazero, torna il cinema all’aperto con la proiezione del film “Tutta colpa del rock”, commedia musicale italiana diretta da Andrea Jublin e interpretata da Lillo. L’ingresso è gratuito.

Nel quartiere di Torre, alle ore 21.00, l’Associazione Il Castello Torre inaugura il nuovo palco nell’area verde del Castello di Torre: il primo appuntamento in programma è lo spettacolo “I ragazzi della strada accanto” di Marco Anzovino, un racconto in parole e musica nato dalla sua esperienza di educatore e musicoterapeuta presso la comunità terapeutica Villa Renata.