Giro Podistico Città di Pordenone, gli acuti di Bedini e Lonedo

PORDENONE – Due prestigiose vittorie tutte italiane contraddistinguono la 43esima edizione del Giro Podistico Città di Pordenone, classica internazionale che si è disputata nelle ore serali davanti a un folto pubblico sparso per le vie centrali della città. La prova era chiamata ad assegnare anche i titoli regionali sulla distanza dei 5 km di corsa su strada, oltre a far parte della Coppa Provincia di Pordenone.

La gara maschile ha premiato Nicolò Bedini, portacolori del Gp Parco Alpi Apuane che in 14’41” ha avuto ragione per 4” di Mihail Sirbu (Gs Quantin Alpenplus) e di 16” di Abdoullah Bamoussa (Gp Livenza Sacile). Scende sotto i 15 minuti anche Steve Bibalo (Atl.Buja) in 14’59”.

In campo femminile netto successo per la rappresentante delle Fiamme Oro Rebecca Lonedo, unica a scendere sotto i 17 minuti in 16’59”. Al comando per tutta la gara, la Lonedo ha preceduto di 50” Marina Giotto (Atl.Brugnera Friulintagli, la società organizzatrice) e di 59” Manuela Bulf (Atl.Casone Noceto).

Questi i vincitori dei titoli regionali: Lorenzo Perin (Podisti Cordenons/AM), Giulio Fratnik (Trieste Atl./JM), Alessandro Gasparotto (Atl.Brugnera Friulintagli/PM), Osvaldo Zanella (Atl.Brugnera Friulintagli/SM), Daniele Galasso (Atl.Edilmarket Sandrin/SSM35), Fabio Stefanutti (Atl.Buja/SM40), Francesco Nadalutti (Atl.Edilmarket Sandrin/SM45), Massimiliano Visca (Nuova Pol.Lib.Sacile/SM50), Walter Breda (Atl.Edilmarket Sandrin/SM55), Michele Baldo (Atl.Edilmarket Sandrin/SM60), Osvaldo Tramontin (Pol.Montereale/SM65), Claudio Morassi (Atl.Edilmarket Sandrin/SM70), Sandro Urli (Pol.Montereale/SM75), Aldo Sandrin (Atl.Edilmarket Sandrin/SM80).

Fra le donne Aurora Del Rizzo (Lib.Casarsa/AF), Alessia Dal Ben (Podisti Cordenons/JF), Marina Giotto (Atl.Brugnera Friulintagli/SF), Mariantoniettta Avitabile (Podisti Cordenons/SF5), Elisa Pivetti (Lib.Udine(SF40), Tamara Giorgi (Trieste Atl./SF45), Marta Santamaria (Atl.Brugnera Friulintagli/SF50), Eva Vignandel (Anb Fiamme Cremisi/SF55), Maria Roosella Galliussi (Atl.Brugnera Friulintagli/SF60), Maria Teresa Andreos (Azzano Runners/SF70).

Ancora una volta la creatura dell’Atl.Brugnera Friulintagli dell’infaticabile Ezio Rover ha centrato l’obiettivo, per merito anche del sostegno avuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dalla Provincia e dal Comune di Pordenone, da Io Sono Friuli Venezia Giulia e dai tanti sponsor che hanno rinnovato la loro fiducia verso un evento come sempre impeccabile e che ha travolto d’entusiasmo l’intera città.