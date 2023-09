Giro Podistico di Pordenone, sarà un festival kenyano?

PORDENONE – Con 41 edizioni alle spalle il Giro Podistico di Pordenone è una delle classiche storiche del podismo nazionale e la sfida di domenica prossima si preannuncia pienamente all’altezza del fulgido passato della corsa. Tanti i campioni che hanno onorato la gara negli anni scorsi e tante le stelle che hanno già annunciato la loro presenza per il prossimo 10 settembre alla gara sui 5 km.

Torna innanzitutto il vincitore del 2021, il kenyano Rodgers Maiyo quest’anno terzo alla Mujalonga sul Mar, a sfidarlo i suoi connazionali Ishmael Kalale, autore di un buon 1h04’42” nella mezza di Padova finendo immediatamente dietro Solomon Koech, anche lui presente; Fredrick Kiptoo secondo lo scorso anno alla Maratonina dei Borghi sempre a Pordenone in 1h04’39”; Lengen Lolkurraru che ha corso i 5000 a Brugnera in 13’51”73. Da seguire anche Joseph Kamau Githakwa, 5° domenica ad Amburgo in 28’47”, Geoffrey Githuku Chege autore di 1h04’44” nella mezza di Amburgo a giugno e Vincent Kimutai Towett, primo sui 10 km di Karlovac (CRO) in 28’26”. Le iscrizioni sono comunque ancora aperte e si attende l’adesione di qualche importante nome anche nel panorama del mezzofondo italiano.

Oltre 500 i concorrenti che hanno già iscritto il loro nome fra i partenti della gara assoluta, mentre fra le prove giovanili sono attesi altri 300 partecipanti.

Il programma prevede l’inizio delle gare alle ore 15:00 con le prove per gli esordienti, il clou sarà alle 18:15 con la prova femminile seguita da quella maschile assoluta alle ore 19:00. I concorrenti si confronteranno su un circuito cittadino di 1.666 metri da affrontare per tre volte, sempre in mezzo a un gran pubblico come da tradizione per la gara friulana. Epicentro della corsa sarà Piazzale XX Settembre, teatro di partenze e arrivi e che ospiterà tutti i servizi.

Iscrizioni ancora aperte, fino a giovedì al costo molto contenuto di 10 euro. A tutti un ricco pacco gara comprensivo di un capo di abbigliamento firmato Asics. Una sfida ancora una volta tutta da vivere, sotto le luci del tramonto.

Per informazioni: Atl.Brugnera Friulintagli, tel. 339.7526320, www.atleticabrugnera.com